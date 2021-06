All’arena del Cambellotti la stagione di prosa estiva “Milagro”

Prima edizione per Milagro la rassegna di teatro e musica che animerà l’estate pontina con un inizio, dal 6 luglio al 10 agosto, a Latina presso l’Arena del Museo Cambellotti e il CONI e un proseguimento a Pontina presso l’Arena posta sotto la Torre Idrica e nel magico Giardino di Ninfa.

La manifestazione, promossa dall’ATCL – Circuito Multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio e l’Amministrazione Comunale di Latina, vede nella sua realizzazione la collaborazione di varie realtà culturali di Latina.

Nella sua prima parte dal 6 luglio al 10 agosto si svolgerà in otto appuntamenti dedicati alla prosa, tra i quali uno dedicato ai bambini, che vedranno arrivare a Latina grandi protagonisti del teatro e del cinema italiani: da Iaia Forte ad Alessio Boni, da Massimo Popolizio ad Antonio Rezza e Massimo Wertmuller.

Un programma di alta qualità che è un vero e proprio percorso letterario tra i grandi classici, rivisitati in chiave moderna, oltre a due omaggi a due grandi autrici del Novecento Anna Maria Ortese e Alda Merini.

Tra gli appuntamenti non in calendario si ricordano inoltre lo spettacolo dell’Ensemble di Ottoni che fa parte della 57° edizione del Festival Pontino di Musica, che si terrà sempre all’Arena del Museo Cambellotti insieme all’omaggio ad Aldo Bassi, compianto jazzista scomparso lo scorso anno, e presso il Campo Coni lo spettacolo “Ti racconto una storia” di e con Edoardo Leo organizzato da Ventidieci e Teatro Moderno, il concerto di Massimo Ranieri organizzato dall’Associazione Eleomai di Alfredo Romano e lo spettacolo del comico romano Maurizio Battista.

Gli spettacoli avranno il costo decisamente accessibile di 10 euro per il biglietto intero e 8 euro per il ridotto.

Il programma degli eventi:

Martedì 6 luglio ore 21.00

Interno Familiare

Tratto da un racconto di Anna Maria Ortese, dalla raccolta “Il mare non bagna Napoli”

voce e regia Iaia Forte

sax Javier Girotto

immagini Raffaella Mariniello

Si ringrazia Trasparenze Festival per l’ospitalità

Produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con ATER - Fondazione

Sabato 10 luglio ore 21.00

OR_LAND_O

Paesaggi sonori del Furioso

con la collaborazione artistica del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina e Fondazione Roffredo Caetani Onlus

con la regia di Clemente Pernarella

collaborazione drammaturgia Stefano Furlan

con Clemente Pernarella, Melania Maccaferri, Andrei Cuciuc, Viviana Barboni

musiche e regia del suono Paolo Rotili

collaborazione artistica Rodolfo Rossi e Andrea Veneri

percussioni R.Rossi e Domiziana Del Mastro

live elettronica A.Veneri e Matteo Ferrante

disegno luci Gianluca Cappelletti

una produzione di Associazione Culturale Lestra e Teatro Fellini

PER I BAMBINI:

Domenica 11 luglio ore 21.00

I 3 Porcellini

testo e regia: Danilo Conti e Antonella Piroli

con Alessandro Accettella e Stefania Umana

pupazzi Brina Babini;

scene Tanti Cosi Progetti;

musiche Davide Castiglia

Accettella Teatro



Domenica 18 luglio ore 21.00

La Caduta di Troia

dal Libro II dell’Eneide

interpretazione Massimo Popolizio

con musiche eseguite dal vivo da Stefano Saletti, Barbara Eramo, Pejman Tadayon

Produzione Compagnia Orsini

Giovedì 29 luglio ore 21.00

7 14 21 28

di Flavia Mastrella e Antonio Rezza

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista

(mai) scritto da Antonio Rezza

un Habitat di Flavia Mastrella

assistente al la creazione Massimo Camilli

luci e tecnica Daria Grispino

organizzazione generale Stefania Saltarelli

una produzione RezzaMastrella – La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello

Venerdì 6 agosto ore 21.00

Il Canto degli Esclusi

Concertato a due per Alda Merini

voci recitanti Alessio Boni e Marcello Prayer

Distribuzione a cura di AidaStudio Produzioni

Martedì 10 agosto ore 21.00

Iliade, Odissea

tratta dall’omonimo libro di Alessandro Baricco

lettura scenica di Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo

musiche eseguite dal vivo del M° Pino Cangialosi

Produzione Di Reda Eventi e Scritture

CAMPO CONI LATINA

Evento organizzato da Ventidieci e Teatro Moderno in collaborazione con ATCL

Sabato 24 luglio ore 21.00

TI RACCONTO UNA STORIA

con Edoardo Leo

Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi.

