Milagro: spettacolo e cultura tra Pontinia e il Giardino di Ninfa

Al via la prima edizione di Milagro una rassegna di spettacolo e cultura dal vivo. Una ricca programmazione di altissimo livello che partirà il 27 giugno per terminare il 10 agosto toccando ben tre luoghi della provincia e coinvolgendo realtà locali e nazionali.

Milagro è ideata e curata da Clemente Pernarella per Arena ex Torre Idrica a Pontinia e il Giardino di Ninfa e da ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio in collaborazione con il Comune di Latina per l’Arena Cambellotti a Latina.

Letteratura, musica, teatro si intersecheranno per offrire a cittadini e visitatori in vacanza un intrattenimento di qualità.

Il programma degli eventi al Giardino di Ninfa e a Pontinia

domenica 27 giugno

Pontinia Teatro Fellini ore 19.00

Presentazione del libro Adorazione di Alice Urciolo

domenica 4 luglio

Pontinia Map Padiglione Ex Torre Idrica ore 21.00

Concerto È Bello Perdersi Tour D’Italie Extraliscio

venerdì 16 luglio

Pontinia Map Padiglione Ex Torre Idrica ore 21.00

Spettacolo Teatrale Cronaca di un Amore Rubato

sabato 17 luglio

Pontinia Map Padiglione Ex Torre Idrica ore 21.00

Spettacolo Danza Poetry

giovedì 22 luglio

Pontinia Map Padiglione Ex Torre Idrica ore 21.00

Spettacolo Danza Tradizionalmente Contemporaneo

domenica 25 luglio

Giardino Di Ninfa ore 21.00

Spettacolo Teatrale Gabriele Lavia Legge Le Favole Di Oscar Wilde

mercoledì 28 luglio

Pontinia Map Padiglione Ex Torre Idrica ore 21.00

Spettacolo Teatrale Django Reinhardt, Il Fulmine A Tre Dita

da venerdì 30 luglio a domenica 8 agosto

Giardino Di Ninfa ore 21.00

Spettacolo Teatrale Estaselvaselvaggia Rapsodia Teatrale Dall’inferno Di Dante Alighieri