Estate Privernate: tanti eventi per la rassegna “Ritrovarsi…su e giù da un palco”

Con l’arrivo di giugno si inizia a pensare all’estate e il Comune di Priverno, in collaborazione con varie associazioni locali, propone a cittadini e visitatori un ricco calendario di eventi che allieterà il centro storico nel corso dei prossimi mesi.

Il titolo della rassegna dell’Estate Privernate è “Ritrovarsi…su e giù da un palco” e prevede una serie di iniziative volte a promuovere cultura, divertimento ed eccellenze locali.

Dalle manifestazioni ludico sportive come la Cicloturistica Pisolo Day nel Monumentale Parco di San Martino e Bici in Città nel Centro Storico, ai festival, come gli eleganti Festival della Poesia e Priverno Jazz Festival; dalle Rievocazioni storiche con il Palio del Tributo di Priverno agli spettacoli musicali e teatrali, tra i quali spiccano il Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato e lo Spettacolo teatrale di Solidarietà per l'Ucraina.

Tornano le grandi feste, come la Notte Bianca,la festa del mondo antico, Festa Grande a Mezzagosto, e la Festa Medievale di Fossanova, tra le più attese della Regione.

Non mancheranno gli spettacoli per i bambini, tra cui PuntiniFest, e la manifestazione top, Svicolando 2022 a inebriare il centro storico di suoni sapori e suggestioni di ieri e di oggi. Celebrazioni enogastronomiche come i Vini d’Abbazia e Dalla terra alla mensa, la rinascita culturale sociale ed economica del Lazio, chiuderanno in bellezza la calda stagione per aprire le porte ad un nuovo capitolo ricco di sorprese.



Anche i Musei Archeologici propongono aperture straordinarie, anche serali e diversi eventi volti a godere delle splendide testimonianze storiche del territorio.

Il calendario degli eventi dell’estate privernate:

Giovedì 2 giugno

Cicloturistica Pisolo Day Vi Edizione

Parco di San Martino Ass. Pisolo bike Priverno

Venerdì 3 giugno

Festival Della Poesia

Piazza Giovanni XXIII Associazione Gruppo Arte Libera

Feste Delle Porte

Associazione Palio del Tributo di Priverno

Sabato 4 giugno

Festa Di Porta Campanina

Sabato 11 giugno

Festa Di Porta Romana

Sabato 18 giugno

Festa Di Porta Posterula

Sabato 25 giugno

Festa Di Porta Paouna

Mostra Personale Pino Zanda

Autore del Drappo 2022 Portici

Mercoledì 29 giugno

Solidarietà per l'Ucraina

spettacolo teatrale

Sabato 2 luglio

Fiaccolata Del Corteo Storico Del Palio Del Tributo

Centro Storico

Domenica 3 luglio

Palio Del Tributo

Piazza Giovanni XXIII

Ore 17,00 Corteo storico

Ore 18,00 Corsa all’anello

Ore 20,00 Consegna del Tributo

Ore 21,00 Palio in festa

Venerdì 22 luglio

Concerto Della Banda Musicale Della Polizia Di Stato

Borgo di Fossanova

Venerdì 29 sabato 30 domenica 31 luglio

Svicolando

Centro Storico Comune di Priverno

Venerdì 5 sabato 6 domenica 7 agosto

Priverno Jazz Festival

Piazza Giovanni XXIII

Giovedì 11 venerdì 12 sabato 13 agosto

Festa Medievale Di Fossanova

Borgo di Fossanova

Venerdì 19 sabato 20 domenica 21 agosto

Festa Grande a Mezzagosto

Parco Archeologico Privernum Comune di Priverno

Sabato 27 agosto

NOTTE BIANCA

Piazze di Priverno

Martedì 30 mercoledì 31 agosto giovedì 1 settembre

Puntini Fest

Festival dei bambini al Parco San Martino

Domenica 4 settembre

Bici In Città

Centro storico

Venerdì 2 sabato 3 domenica 4 settembre

I Vini D'abbazia

Borgo di Fossanova

Venerdì 9 sabato 10 domenica 11 settembre

Dalla Terra Alla Mensa La Rinascita Culturale Sociale Ed Economica Del Lazio

Borgo di Fossanova