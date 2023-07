Eventi a Priverno: cosa fare durante questa estate 2023

Anche l’Amministrazione Comunale di Priverno promuove un ricco calendario di eventi per l’estate 2023.

Tornano alcune manifestazioni e rassegna ormai tradizionali dell’estate pipernese: il Palio del Tributo, Svicolando, l’attesa Notte Bianca, amata da turisti e residenti, la Festa medievale di Fossanova, Puntini Fest e molti altri per offrire a grandi e piccini divertimento, intrattenimento, cultura e sport.

I vari eventi sono organizzati in collaborazione con varie associazioni locali e toccano un po’ tutto il territorio: dal centro storico al Parco San Martino, dal borgo di Fossanova al Parco Archeologico Privernum e molti altri ancora.

Gli eventi dell’estate di Priverno

30 giugno | ore 21,00

UN MONDO D’INCANTO, saggio

Parco Europa

Scuola di Danza Petit Pas

1 luglio - 30 luglio

MOSTRA I VOLTI E LA STORIA,

di Anna Musico

Parco Archeologico Privernum, Ass. Sinus Formianus aps info: 349.5328280

1 luglio | dalle ore 20,00

XXVII PALIO DEL TRIBUTO

Corteo storico con fiaccolata

Centro storico

2 luglio | dalle ore 17,00

XXVII PALIO DEL TRIBUTO

Corteo storico con Corsa all’Anello

Piazza Giovanni XXIII

info e prenotazioni per le sedute in platea: Ass. Cult. il Palio del Tributo di Priverno tel. 389 20 58 275

dal 5 al 9 luglio | dalle ore 19,00

SPORT & TRADIZIONE SOTTO LE STELLE

Tornei di ping pong, calcio balilla umano, giochi popolari

Piazza Giovanni XXIII

Info e iscrizioni Ass. Tratto Libero APS 389.0453953

8 luglio | ore 21,00

REVOIR PARIS, saggio

Parco Europa - Piedi Scalzi Centro Danza

12 luglio | dalle ore 20,00

VI FESTIVAL DELLA POESIA

“Parole, musica e danza”

Piazza Giovanni XXIII - Gruppo Arte Libera

dal 13 al 16 luglio

PRIVERNUM FESTIVAL DI MUSICA ANTICA

Corsi e concerti - Centro storico, info e iscrizioni: www.l’architasto.it

14-15-16 luglio | ore 20,00

XII FESTA DEL CACCIATORE

Ceriara di Priverno

Associazione Amici Cacciatori

15 luglio | ore 21,00

in occasione del 700esimo Anniversario Canonizzazione di San Tommaso d’Aquino

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Piazza Giovanni XXIII

info e prenotazioni: Comune di Priverno

Segreteria del Sindaco 0773912206

info@comune.priverno.latina.it

16 luglio | ore 20,30

UNA SERATA PER TE tra musica e solidarietà

Pizzeria Acqua e Farina

Insieme ODV Priverno

21 luglio | ore 21,00

Festival della Canzone – Città di Priverno

I MERAVIGLIOSI ANNI 60

Piazza Giovanni XXIII

Complesso Bandistico Città di Priverno

28-29-30 luglio Svicolando VII edizione

dalle ore 18,00 nel Centro storico:

Vicoli in festa, street band, concerti, teatro, mostre, visite guidate, degustazioni,

aperitivi letterari dj set, trenino itinerante e attività per bambini

dalle ore 22,30 in P.zza Giovanni XXIII:

28 luglio MARTUFELLO, Cabaret

29 luglio CINZIA LEONE Teatro

nell’ambito di Radure V EDIZIONE

30 luglio CRIFIU in concerto

5 agosto | dalle ore 18,00

NOTTE BIANCA - VIII EDIZIONE

Arte spettacolo sport musica

Centro Urbano

info: @ I ragazzi della notte

11 - 12 - 13 agosto | dalle ore 18,00

FESTA MEDIEVALE DI FOSSANOVA XXIII EDIZIONE

Rievocazione storica del Medioevo ai tempi di San Tommaso d’Aquino

Borgo di Fossanova

info: Comune di Priverno Segreteria del Sindaco 0773912206 info@comune.priverno.latina.it

19 - 20 agosto | dalle ore 18,00

FESTA GRANDE A MEZZAGOSTO

COME 2000 ANNI FA - XV EDIZIONE

Visite guidate, rievocazioni storiche, laboratori didattici e archeo food pietanze romane

Parco Archeologico Privernum

20 agosto | ore 21,00

RADURE - V EDIZIONE

Paola Lorenzoni e il Nicola Buffa, Mediterranean Jazz Project,

Lina Battiferri, Condominio femminile. Le donne di Franca Valeri

Parco Archeologico Privernum

info: ATCL/Compagnia dei Lepini 333.3216929

25-26-27 agosto | ore 21,00

PRIVERNO FESTIVAL JAZZ - V EDIZIONE

Piazza Giovanni XXIII - info: 3479119148

29-30-31 agosto | dalle ore 17,00

PUNTINI FEST - Il Festival dei bambini

Parco di San Martino

info e prenotazioni: 328.6115020 organizzazione@matutateatro.it