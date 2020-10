Famiglie a Teatro: la settima edizione al Costa di Sezze

Settima edizione per la rassegna Famiglie a Teatro dedicata al pubblico più giovane promossa e sostenuta da ATCL, con la collaborazione del Comune di Sezze e la direzione artistica di Titta Ceccano e Julia Borretti di Matutateatro.

In un momento così complesso poter frequentare luoghi della cultura in maniera sicura e poter donare qualche momento spensierato ai ragazzi è ancora più importante e necessario.

Si partirà dunque domenica 25 ottobre alle ore 17.00 presso l’Auditorium Mario Costa di Sezze con lo spettacolo spettacolo “Jack O’ Lantern” della compagnia Opera Prima Teatro, con Agnese D’Apuzzo e Zahira Silvestri, con musiche di Andrea Grassi. Un divertente spettacolo, dove due personaggi – Jack, sempre a caccia di svaghi e divertimenti, e un Diavoletto, dispettoso ma simpatico - si rincorrono tra prove e scommesse di ogni genere. Jack non ha paura di nulla, neanche di sfidare il Diavoletto a tutti i tipi di giochi, dove in un modo o in un altro, Jack ha sempre la meglio. Ma il Diavoletto non si può dar certo per vinto e arriva il giorno in cui riesce a saltellare di gioia per la sua rivincita. E al povero Jack non rimane che vagare senza neanche più un soldino in tasca, ma solo con una lanterna fatta di zucca e qualche dolcetto ricevuto al posto di uno scherzetto! Uno sguardo divertito alla leggenda di Halloween, tra scherzetti e divertimento per grandi e piccini.

Si proseguirà domenica 15 novembre con lo spettacolo La Regina delle Nevi a cura della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. In scena la magica fiaba di Andersen raccontata grazie all’aiuto di artifici scenotecnici ed illuminotecnici e a proiezioni di immagini in 3D che trasformano concretamente e poeticamente il palco in differenti scenari: steppa sconfinata, distese marine, notti misteriose, serre fiorite ed infine nel campo di battaglia per lo scontro finale con la Regina delle Nevi.

Il terzo appuntamento della rassegna è in programma per domenica 29 novembre e vedrà in scena la compagnia Settimo Cielo con la nuova produzione “Giannino Stoppani in arte Burrasca”. Un grande classico della letteratura per ragazzi ha ispirato una rivisitazione moderna: le avventure di un bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800 saranno raccontate grazie a viaggio rap, comico e poetico nella mente di un bambino felice e coraggioso, adatto a tutte le età e a tutte le epoche.

Quarto e ultimo appuntamento che chiuderà la rassegna sarà, domenica 13 dicembre con lo spettacolo “Let’s Sing! Ti racconto il Natale” della compagnia Matutateatro. Un concerto spettacolo che unisce le tradizionali musiche di Natale provenienti da tutto il mondo a racconti, letture, brevi testi teatrali dedicati al momento più magico dell’anno. Una jazz band sul palco reinterpreta dal vivo i brani più conosciuti dedicati al Natale, coinvolgendo il pubblico in una festa per tutti, grandi e piccoli.

Gli appuntamenti

Gli spettacoli si svolgeranno di domenica alle ore 17.00 presso l’Auditorium Costa di Sezze nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione chiamando i numeri 3286115020 – 3291099630.

