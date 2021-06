Famiglie a Teatro: tre spettacoli per la summer edition a Sezze

Era appena iniziata l’edizione 2020 quando a causa della pandemia vennero chiusi i luoghi della cultura, e fu bruscamente interrotta, in questa estate 2021 finalmente torna a Sezze la tanto amata rassegna Famiglie a Teatro in una bella summer edition promossa e sostenuta da A.T.C.L., il Circuito Multidisciplinare di promozione, distribuzione e formazione del pubblico per lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, con la collaborazione del Comune di Sezze e la direzione artistica di Matutateatro.

Tre appuntamenti ospitati presso l’arena esterna del Centro Sociale Calabresi, presso il Parco della Rimembranza a Sezze che riempiranno di gioia ragazzi e famiglie che attendevano da oltre un anno di poter godere nuovamente di divertenti spettacoli di qualità.

Si inizia mercoledì 30 giugno alle ore 21, con lo spettacolo “L'accento sulla A” della compagnia Matutateatro, di e con Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri e Julia Borretti. Favole, novelle e filastrocche di Gianni Rodari raccontate, musicate e cantate sul palco in uno spettacolo musicale, dai toni leggeri e divertenti, che appassiona tutti i bambini, anche i più piccoli, e coinvolge i grandi. Tra chitarra, ukulele, percussioni e diamonica prendono vita le storie di Giovannino Perdigiorno, le Filastrocche in cielo e in terra, le Novelle scritte a macchina e le Favole al telefono. Uno spettacolo musicale per viaggiare con la fantasia, arricchito dalle illustrazioni realizzate dal vivo da Matteo Spirito. Lo spettacolo vuole essere un omaggio al grande scrittore e pedagogista e un’occasione da non perdere per volare insieme, grandi e piccini, sulle ali della fantasia.

Secondo appuntamento della rassegna sabato 3 luglio alle 21 con la compagnia Teatro della Caduta di Torino che presenta “Il pianeta lo salvo io”, di e con Francesco Giorda, tratto dall’omonimo libro di Jacquie Wines, un manuale strutturato in 101 consigli pratici su come risparmiare le risorse naturali. Il protagonista dello spettacolo è un personaggio bizzarro che illustra ai bambini alcuni dei 101 modi per salvare il pianeta attraverso esperimenti pratici, giocoleria e aneddoti divertenti.

La rassegna si concluderà mercoledì 7 luglio, alle ore 21, con lo spettacolo “La fantastica storia dell'Orlando furioso” della compagnia Teatro Bertolt Brecht, con Maurizio Stammati, Dilva Foddai, Chiara Di Macco, Serina Stamegna, Antonella Spirito, Antonio Pernarella, Pompeo Perrone, Chiara Ruggeri. Adattamento di Pompeo Perrone e Maurizio Stammati, regia di Maurizio Stammati. Un caleidoscopio di immagini, personaggi e musiche raccontate da una compagnia di teatranti che, come una carovana di nomadi, compie un viaggio nel poema di Ludovico Ariosto, tra i più onirici e affascinanti della letteratura italiana. Una scenografia apparentemente caotica e casuale dà forma in modo semplice e sorprendente ai quadri più importanti: il bosco degli inseguimenti, l'isola di Alcina, il grande e affascinante ippogrifo. Si alternano alle oniriche scene le vicende dei personaggi, i paladini, tutti intenti a inseguirsi per rabbia e per amore. Il tutto raccontato al modo della commedia dell'arte, omaggio indiretto al grande Dario Fo e alla tradizione italiana del teatro popolare e delle compagnie girovaghe dei buffoni, maestri indiscussi del teatro italiano nel mondo.

L’intera rassegna si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19. Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto telefonando ai numeri: 3286115020 – 3291099630.