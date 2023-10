f@mu23 - apriti museo, una storia per immagini al Museo Medievale di Fossano

Nuova iniziativa dei Musei Archeologici di Priverno in occasione della manifestazione Famiglie al Museo. In linea con il tema F@Mu 2023 - Apriti museo si guarderà con occhi diversi gli ambienti e gli oggetti del Museo Medievale di Fossanova per comprendere quanto essi siano fondamentali per rendere la nostra vita ordinaria… straordinaria.



Si tratta di una visita guidata inclusiva con percorsi facilitati per bambini/e e adulti speciali in cui, con il supporto di immagini, si scopriranno luoghi e storie attraverso la partecipazione attiva.

Alla fine del racconto i partecipanti stesso proveranno a creare una storia a partire dalle immagini viste durante la visita guidata.



L’attività pensata per le famiglie rende accessibili, in modo alternativo, tutti gli spazi del Museo e dell’Abbazia e darà a TUTTI/E l’opportunità di viverli davvero, da protagonisti!

L'appuntamento

È per domenica 8 ottobre alle ore 16.30 presso il Museo Medievale di Fossanova e l'Abbazia.