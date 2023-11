Famiglie a Teatro: a Sezze va in scena Mostriciattoli

Torna puntuale come ogni anno la rassegna teatrale dedicata al pubblico più giovane Famiglie a Teatro promossa e sostenuta da ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Sezze e Matutateatro.

Si parte sabato 4 novembre con lo spettacolo Mostriciattoli che si terrà alle 17.30 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze.

Uno spettacolo che vede interagire gli attori in scena con i disegni realizzati sulla sabbia dall’artista multimediale Ines Cattabriga e proiettati sullo sfondo quasi fossero una scenografia interattiva.

Mostriciattoli di e con Vania Pucci è uno spettacolo della compagnia toscana Giallo Mare Minimal Teatro e racconta la storia di Olmo, un bambino che vuol essere grande ma tutti lo considerano piccolo. Lui inizia ad andare a scuola e in più arriva la sorellina Anna, e all’improvviso tutti iniziano a considerarlo grande. Olmo non capisce bene la situazione e pensa che dietro le sembianze della sorellina o dei maestri della scuola si nascondano una serie di mostri. Il bambino è sempre più spaventato finché non incontra il cane polpetta e insieme con lui inizia a combattere le sue paure, pian piano a vincerle e a diventare grande.

Una delicata metafora della crescita, piena di fantasia, animali, personaggi e mostri inventati che piacerà a tutta la famiglia. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 3 anni in su.

L’appuntamento

È per sabato 4 novembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3286115020 – 3291099630 (anche Whatsapp).