A Gaeta arriva “Favole di Gusto”

Per tutto il mese di marzo, ogni fine settimana Gaeta celebra la sua storia e soprattutto le tradizioni enogastronomiche che ancora oggi la rendono famosa non solo in tutta Italia ma anche nel resto del mondo.

Favole di Gusto, fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale nell'intento di promuovere le eccellenze locali e destagionalizzare il turismo, è percorso multi sensoriale che attraverso profumi, colori e sapori va alla scoperta delle antiche ricette della tradizione ricomponendo la storia della città dalla preistoria ai giorni nostri, attraverso i suoi piatti e prodotti tipici.

Ogni sabato e domenica di marzo dalle 17 alle 21 si potrà passeggiare tra stand e mercatini, assistere a presentazioni di libri, incontri con esperti, e molto altro ancora.

Tante attività nelle diverse zone del centro

Ogni zona del centro di Gaeta sarà dedicata a particolari attività: in piazza Sapienza si terranno incontri, interviste e presentazioni con la partecipazione di operatori del settore, massaie, scrittori, studenti, artisti e liberi professionisti; in piazza Capodanno si svolgeranno giochi popolari di oggi e domani, spettacoli e laboratori per bambini; piazza Mare all’Arco sarà dedicata ai tiellari e alle cantine e aziende vitivinicole locali con spettacoli di musiche e danze popolari; in piazza Mazzoccolo saranno presentati i prodotti delle terre attorno al porto di Gaeta che sin dall’antichità sono stati oggetto di scambi commerciali; in via Indipendenza si potrà passeggiare tra i banchetti dei mercanti locali, ricreando l’atmosfera delle fiere del passato; in via Buonuomo si potrà partecipare a un percorso esperienziale e sensoriale del gusto con odori e sapori tipici del territorio.

Quattro temi per quattro fine settimana

In occasione della festa della donna il week end del 4 e 5 marzo il tema sarà quello de “La donna nell’arte commestibile e non solo”. Nel fine settimana dell’11 e 12 marzo, in occasione della terza domenica di quaresima il tema sarà “Il mare, la religione e il mangiar di magro”. Il terzo fine settimana di marzo 18 e 19 marzo, in occasione della Festa del Papà si parlerà di “Olio e oliva”: sulle colline i contadini raccolgono i rami della potatura per dar fuoco all’Inverno, i noti fuochi di San Giuseppe, e come auspicio alla fioritura degli alberi che non hanno dato frutto. Per concludere il 25 e 26 marzo in occasione della Festa dell’Annunziata il tema principale della manifestazione sarà “Innovazioni antiche e moderne dell’arte commestibile”. Un tempo per la Fiera dell’Annunziata le vie della città e i moli del porto erano pieni di commercianti dediti a contrattare merci e scambiarsi nuove idee. I costanti contatti con le altre genti del Mediterraneo hanno perfezionato il nostro agire quotidiano contribuendo alla costante ricerca del buono e del bello.

L’appuntamento

È dunque per tutti i fine settimana di marzo, per maggiori informazioni sono a disposizione la pagina Facebook “Favole di Gusto – Gaeta”, i numeri 0771.469292 e 0771.465054 e gli indirizzi email favoledigusto@comune.gaeta.lt.it e info@prolocogaeta.it. L’ingresso è gratuito.