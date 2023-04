Al Teatro D’Annunzio va in scena Felliniana – Omaggio a Fellini

Appuntamento imperdibile per gli amanti della danza al Teatro D’Annunzio di Latina con lo spettacolo Felliniana – Omaggio a Fellini, in scena la Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei.

Felliniana inaugura la stagione di danza organizzata dal Comune di Latina in collaborazione con ATCL circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC Ministero della cultura e Regione Lazio, con la collaborazione di Associazione Culturale Lestra.

Lo spettacolo nasce in occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini e arriva a Latina proprio nell’anno in cui si commemorano i 30 anni dalla sua morte. La Compagnia Artemis omaggia il grande regista, il suo cinema onirico e velato di malinconia che ha creato personaggi indimenticabili. Felliniana si ispira a uno dei suoi maggiori successi: 8 e ½, pellicola del 1963 che ottenne l’Oscar come miglior film straniero impreziosita dalle musiche di Nino Rota.

Monica Casadei ne cura regia, coreografie, scene e luci e riprende l’emblematica scena finale del film con il girotondo circense e i tratti distintivi del cinema felliniano: i colori, i clown, le atmosfere del circo e il malinconico sguardo sulla vita.

L’appuntamento

È per venerdì 21 aprile alle ore 21.00 presso il teatro D’Annunzio.

