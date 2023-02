Femminile Plurale: la collettiva al Polo Artistico Culturale Morbella

Nuovo appuntamento al Polo Artistico Culturale Morbella, lo spazio aperto da pochi mesi ma che molto attivamente organizza eventi, laboratori per grandi e piccini, incontri culturali e molto altro ancora.

Sabato 18 febbraio sarà inaugurata la collettiva Femminile Plurale, che vedrà in esposizione opere di Antonella D’Erme, Bruna Battaglia, Elena Celani, Fiorella Cannistrà, Gisella Raimondi, Greta Pezzoli, Laura Bartolomei, Mirella Sperduti, Roberta Restelli e Roxy, artista e ceramista che ha curato l’esposizione.

“Al di là delle differenze o affinità di stile, dei soggetti e delle tecniche – scrive Laura Cianfarani nel testo critico che accompagna la mostra di queste artiste che – mettono in scena delle poesie emozionali, dettate tutte dall’esigenza primordiale di esprimersi creando forme e composizioni, tanto necessaria quanto respirare”.

Dunque abbiamo quadri, ceramiche e installazioni che toccano diversi stili: dalla pop art all’iperrealismo, dall’informale alla scuola pontina, che sono unite da un percorso emozionale e sentimentale forte, dirompente che spazia anche nei soggetti.

La collettiva tutta al femminile, nata quasi per caso e non per una volontà curatoriale, arriva a dare risalto a voci ben caratterizzate che non sempre hanno modo di farsi ascoltare, come è capitato nei secoli con le Artiste.

L’appuntamento

È per sabato 18 febbraio alle 17.30 al centro Morbella di Latina per l’inaugurazione, la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.00 fino al 5 marzo.