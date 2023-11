Festa d’autunno a Pontinia

Quale modo migliore di una festa per salutare l’arrivo dell’autunno? Ritrovarsi in piazza per gustare ottimo cibo e buon vino, permette ai bambini di divertirsi insieme e tornare bambini noi stessi?

Questo è l’intendo della Festa d’Autunno organizzata dalla Pro Loco di Pontinia in collaborazione con le associazioni Tre Mamme Per Amiche e LiberaMente: un pomeriggio di divertimento e relax tra stand enogastronomici, laboratori per bambini e giochi popolari in piazza.

Sabato 11 novembre di fronte al MAP di Pontinia in piazzale Kennedy nel pomeriggio dalle ore 15.00 si terranno laboratori creativi per i più piccini e letture ad alta voce; dalle ore 19.00 saranno aperti gli stand enogastronomici per gustare i prodotti tipici del territorio come la falia e broccoletti, gli arrosticini, pizza e fritti misti, e il celebre caciocavallo impiccato. Presso lo stand della Pro Loco si potranno gustare anche caldarroste e buon vino.

Dalle 19.30 inizieranno anche le esibizioni degli stornellatori romani.