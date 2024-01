Befana a Formia: due giorni di festa per grandi e piccini

Se è vero che l’Epifania tutte le festa porta via, non è detto che questa ultima festività non debba essere celebrata col sorriso sulle labbra.

A Formia per esempio si chiuderà in bellezza il ricco programma di eventi pensato per il periodo natalizio con ben due giorni di festa in diversi punti della città.

Nel borgo di Castellone il 6 gennaio si terrà la Festa della Befana a cura dell’Associazione La Vita è bella. Sabato 6 gennaio una mattinata di allegria, musica e spettacoli in piazza Sant'Erasmo che partirà alle ore 9.00 con il giro per le vie dell'antico borgo in compagnia dell'allegra banda delle Befane Sannite. Alle ore 10.00 la Santa Messa dell'Epifania nella Chiesa di Sant'Erasmo e a seguire l'arrivo della Befana con tanta animazione, giochi, palloncini, popcorn, zucchero filato, caramelle, spettacolo di bolle di sapone... e tanto altro ancora. In caso di maltempo la festa si terrà presso la sala parrocchiale della chiesa di Sant’Erasmo.

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio presso il Parco De Curtis - Gianola a partire dalle ore 14.00 si terrà la prima edizione del Gioca Befana organizzato dal Consorzio Turistico Città di Formia.

Nel parco si alterneranno spettacoli di magia & trampolieri, giochi meccanici, popcorn e zucchero filato, animazione, sport, musica, degustazioni, gonfiabili per i più piccini e inoltre si potrà fare il giro del parco con il MAgiTreno e la carrozza con i cavalli magici.

L’appuntamento

È dunque a Formia il 6 e 7 gennaio nel Borgo di Castellone e presso il Parco De Curtis – Gianola

