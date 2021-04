Festa della Liberazione: l’iniziativa della Compagnia dei Lepini

Domenica 25 aprile si celebra la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Varie istituzioni organizzeranno iniziative di ricordo di un evento così importante per la storia italiana, tra queste c’è il dibattito “Memoria Storica della Resistenza e attualità dei valori nella società contemporanea” promosso dalla Compagnia dei Lepini.

La Resistenza che si è opposta strenuamente al fascismo ha visto unire le forze trasversalmente, partiti politici diversi, laici e religiosi: uomini e donne pronti a dare la vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese.

Tali ideali oggi sono messi in discussione da nostalgici e negazionisti, è per questo che è fondamentale il racconto dei fatti che accaddero durante la Seconda Guerra Mondiale alle nuove generazioni. Una memoria storica preziosissima che va tramandata per non compiere più gli stessi errori.

Il dibattito che andrà in diretta streaming sui canali social (Facebook e Youtube) della Compagnia dei Lepini sabato 24 aprile a partire dalle 16.00 vedrà la partecipazione di Quirino Briganti, Presidente della Compagnia dei Lepini; Giancarlo Loffarelli, Presidente Sezione ANPI di Sezze; Amalia Perfetti, Presidente Sezione ANPI Colleferro; Isabella De Renzi, Storica.