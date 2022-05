A Latina la Festa dello Sport

Il campo CONI di Latina si appresta ad ospitare una tre giorni dedicata allo sport e al divertimento: dal 13 al 15 maggio si terrà infatti la Festa dello Sport organizzata dal Comitato Provinciale Opes Latina all’interno di Percorsi di Sport, un’iniziativa promossa da OPES e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

Tanti gli eventi attesi, esibizioni e gare di varie discipline sportive dalle arti marziali, al pattinaggio, baseball, basket, kickboxing, calcio balilla, dama, softair, body flying, mini volley, rugby, ginnastica, yoga, atletica, amici a quattro zampe e tanto altro ancora. I visitatori potranno visitare inoltre un'area espositiva e una ristoro.

All’interno della kermesse anche la CSC Student Marathon, organizzata dall’Asd In Corsa Libera e promossa da Città Sport e Cultura che si terrà sabato 14 maggio e la corsa podistica tappa Bronze Fidal, Mezza Maratona di Latina del 15 maggio.

Dunque tre giorni di musica, sport e divertimento per adulti e bambini a partire da venerdì 13 maggio alle ore 16.

Il programma della manifestazione

Venerdì 13 maggio

PALCO

16.00- 16.30: Esibizione Danza a cura di LA JOIE DE LA DANSE

16.30- 17.00: Esibizione Danza a cura di PETIT PAS

17.00-18.00: Esibizione Zumba a cura di FIT EXPRESS LATINA

18.00- 18.30: Esibizione Reggaeton a cura di FIGHT CLUB FRASCA ACADEMY

18.30-19.00: Esibizione Tabata a cura di FIT EXPRESS LATINA

19.00-20.00 Esibizione Danza a cura di NSD - NON SOLO DANZA

AREA ESPOSITIVA

16.00- 19.00: Conoscenza del cane e tecniche di Falconeria a cura di QUA LA ZAMPA

16.00- 19.00: Esibizione e Tornei Calcio Balilla a cura di LATINA CALCIO BALILLA

16.00-19.00: Gioco libero Dama Italiana e Dama Internazionale a cura di DAMA LATINA

16.00- 19.00: Raccolta di Bici-Mtb non più utilizzate a cura di BICI X UMANITÀ

16.00-19.00: Attività di promozione e strumenti di gioco a cura di AGRIFOGLIO e GLI ELFI BLU DI ROSA

16.00-19.00: Esposizione quadri I Colori dello Sport a cura dell'artista LICHINCHI DOMENICO

16.00- 19.00: Esibizione di SOFT AIR a cura di THE ELDERS e PUGNUS DEI

16.00- 19.00: Esibizione Tennistavolo a cura di CASTELLO sezione di Latina

17.30- 20.00: Esibizione Spinning a cura di WAYFIT

AREA VERDE CAMPO CENTRALE/AREA VERDE LATERALE

15.00- 19.00: Gioco Gonfiabile BASEBALL a cura di LATINA BASEBALL

17.00- 18.00: Nordic Walking e Camminata Sportiva a cura di IL GIRASOLE

AREA PATTINAGGIO

16.00- 18.00: Esibizione Pattinaggio artistico a cura di ANTHEA SKATING

18.00- 20.00: Esibizione Pattinaggio corsa a cura di SPEEDY WHEELS

AREA CAMPO BASKET

16.00- 18.00: Minibasket a cura di SMG LATINA

18.00- 20.00: Minibasket femminile a cura di LEONESSE

AREA ARTI MARZIALI/GONFIABILE FIMAP

18.30-19.00: Circuito Funzionale a cura di WAYFIT

19.00- 20.00: Esibizione Ju Jitsu a cura di WAYFIT

19.00- 20.00: Esibizione di ASIA THAI CHI LATINA

Sabato 14 maggio

9.30 CSC Student Marathon - Piazza del Popolo

PALCO

11.00- 12.30: Esibizione Capoeira a cura di ACORDA CAPOEIRA MAESTRO ISMAEL

16.00- 16.30: Esibizione Ginnastica ritmica a cura di VRG LATINA

16.30- 17.00: Esibizione Danza a cura di CENTRO DANZA HARMONIA

17.00- 17.30: Esibizione Danza a cura di FIGHT CLUB FRASCA ACADEM Y

17.30- 18.00: Esibizione di ELAINE DANZA CUBANA

18.00- 18.15: Esibizione Tip Tap e Danza a cura di LES CLAQUETTES 2.0 18.15-19.00: Esibizione DANZA a cura di TERSICORE

19.00-19.30: Esibizione Danza a cura di CENTRO DANZA ISADORA

19.30- 20.00: Esibizione

AREA ESPOSITIVA

11.00- 13.00: Esibizione Spinning a cura di WAYFIT

15.00-20.00: Conoscenza del cane e tecniche di Falconeria a cura di QUA LA ZAMPA

15.00- 20.00: Esibizione e Tornei Calcio Balilla a cura di LATINA CALCIO BALILLA

15.00- 20.00: Gioco libero Dama Italiana e Dama Internazionale a cura di DAMA LATINA

15.00- 20.00: Raccolta di Bici-Mtb non più utilizzate a cura BICI X UMANITÀ

15.00- 20.00: Attività di promozione e strumenti di gioco a cura di AGRIFOGLIO e GLI ELFI BLU DI ROSA

15.00- 20.00: Esposizione quadri I Colori dello Sport a cura dell'artista LICHINCHI DOMENICO

15.00- 20.00: Esibizione di SOFT AIR a cura di THE ELDERS e PUGNUS DEI

17.00- 19.00: Esibizione Body Flying a cura di MOVIMENTO E BENESSERE

15.00- 20.00: Esibizione Tennistavolo a cura di CASTELLO sezione di LATINA

AREA VERDE CAMPO CENTRALE/AREA VERDE LATERALE/PISTA

16.00 -19.00: Raduno PROVINCIALE MINI VOLLEY a cura di FIPV Latina

15.00- 20.00: Gioco Gonfiabile BASEBALL a cura di LATINA BASEBALL

17.00- 17-15: Premiazione del Campione Professionista K1 DIEGO ANTONELLI

17.00- 20.00: Esibizione Rugby under 5/7 a cura di RUGBY LATINA

17.30- 18.30: Esibizione di ASIA THAI CHI LATINA

AREA GINNASTICA

16.00- 18.00: Esibizione Ginnastica Artistica a cura di Mattei Latina

AREA PATTINAGGIO

15.00- 18.00: Esibizione FREESTYLE adulti e bambini a cura di PALAROLLER

18.00- 20.00: Esibizione Pattinaggio corsa a cura di SPEEDY WHEELS

AREA CAMPO BASKET

09.00- 12.15: Minibasket a cura di SMG LATINA

16.00-19.30: Minibasket a cura di INTEAM

AREA GONFIABILE FIMAP

16.30-17.30: Posturale a cura di WAYFIT

17.00-18.00: Circuito Funzionale a cura di WAYFIT

AREA ARTI MARZIALI

15.30-16.30 Esibizione Karaté a cura di SPORT PER TUTTI

16.30-17.00: Esibizione Kick Boxing e Pugilato a cura di FIGHT CLUB FRASCA ACADEM Y

17.00-18.00: Esibizione Taekwondo - Muaythai progetto no Bullismo a cura di TEAM IADEVAIA

18.00- 20.00: Esibizione Kick Boxing a cura di PALAFIGHT LATINA

Domenica 15 maggio

8.30 Mezza Maratona di Latina - Campo Coni

PALCO

10.00- 11.00: Lezione Hata Yoga a cura di WAYFIT

16.00- 17.00: Esibizione Danza a cura di MB SCHOOL di BARBARA MILANI

17.00-17.30: Esibizione Danza/Canto a cura di MORGAN ROSES

17.30-18.00: Esibizione COREOG. TWERK- HEELS - REGGAETON a cura di TIZIANA DONATO

18.00- 18.30: Esibizione di ELAINE DANZA CUBANA 18.15-19.00: Esibizione Danza a cura di TERSICORE

19.00-19.40: Esibizione Danza-Hip Hop-Orientale a cura di MAGICI EVENTI

AREA ESPOSITIVA

15.00- 20.00: Conoscenza del cane e tecniche di Falconeria a cura di QUA LA ZAMPA

15.00- 20:00: Esibizione e Tornei Calcio Balilla a cura di LATINA CALCIO BALILLA

15.00- 20.00: Gioco libero eTorneo di Dama Italiana e Dama Internazionale a cura di DAMA LATINA

15.00- 20.00: Raccolta di Bici-Mtb non più utilizzate a cura di BICI X UMANITÀ

15.00- 20.00: Attività di promozione e strumenti di gioco a cura di AGRIFOGLIO e GLI ELFI BLU DI ROSA

15.00-20.00: Esposizione quadri I Colori dello Sport a cura dell'artista LICHINCHI DOMENICO

15.00- 20.00: Esibizione di SOFT AIR a cura di THE ELDERS e PUGNUS DEI

17.00-19.00: Esibizione Body Flying a cura di MOVIMENTO E BENESSERE

15.00-20.00: Esibizione Tennistavolo a cura di CASTELLO sezione di LATINA

AREA VBERDE CAMPO CENTRALI

15.00-20.00: Gioco Gonfiabile BASEBALL a cura di LATINA BASEBALL

14.30-20.00: CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ UNDER 14 a cura di FIDAL LATINA

AREA GINNASTICA/AREA VERDE LATERALE

16.30- 19.30: Esibizione Ginnastica Artistica e Aerobica a cura di GYMNOVA LATINA

AREA CAMPO BASKET

09.00-12.15: Minibasket femminile a cura di SMG LATINA

16.00-19.30: Minibasket femminile a cura di SMG LATINA

AREA GONFIABILE FIMAP

16.00-17.00: Posturale a cura di WAYFIT

18.00- 19.00: Circuito Funzionale a cura di WAYFIT

AREA ARTI MARZIALI

17.00-18.00: Esibizione di ASIA THAI CHI LATINA