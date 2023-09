All’interno del progetto, realizzato in collaborazione con altri comuni, pensato in vista dell’ Anno Europeo dello Sport 2024 della Comunità Pontina, arriva a Formia la Festa dello Sport 2023.

Due giorni dedicati a varie attività sportive in piazza più uno specifico per le scuole per promuovere lo sport come strumento di conoscenza del proprio territorio. Venerdì 29 e sabato 30 settembre sarà allestito in piazza della Vittoria un Villaggio sportivo, più altre attività in Piazzale Aldo Moro, nel quale le varie associazioni locali potranno presentare le proprie attività al pubblico attraverso dimostrazioni, tornei e punti informazione.

Presso i vari stand si terranno inoltre interventi tecnici dimostrativi, pillole di cultura scientifica, incontri con i campioni.

La manifestazione proseguirà poi il 9 ottobre presso il borgo di Castellone con una giornata dedicata alle scuole.

L’appuntamento

