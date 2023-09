A Terracina arriva la I edizione della Festa dello Sport

Indirizzo non disponibile

In occasione della terza edizione dello Sportcity Day che si terrà domenica 17 settembre in ben 140 città italiane, arriva a Terracina la Festa dello Sport che si terrà dalle 16 alle 20 per tutto il fine settimana.

Presso il Parco “La Pineta” e la spiaggia adiacente sabato 16 e domenica 17 settembre si terranno esibizioni e prove gratuite di tantissime discipline sportive, sia amatoriali che agonistiche, che si tengono in territorio pontino.

Due giorni di convegni, esibizioni, dimostrazioni, talk show a tema sportivo ma anche di spettacolo e musica dal vivo. Un modo per stare insieme e diffondere i sani principi della competizione e collaborazione sportiva ma anche una importante vetrina per le tantissime associazioni sportive della provincia pontina.

La manifestazione, nata nel capoluogo dove si tiene da ben 15 edizioni, arriva dunque anche a Terracina grazie alla collaborazione tra Opes Latina e l’Amministrazione Comunale.

Tante le associazioni presenti: Taekwondo Hwarang-Silla, DFG Lab, Asd Dama Latina, LatinAutismo, Terracina Basketball, Latina Calcio Balilla, Volley Terracina, Asd Le Orme di Jack Gruppo Cinofilo, Rete Solidale, Avpt Workout Lab, Asd Terracina Team, Terracina Beach Soccer, School Anxur Terracina, Terracina Calcio 1925, FIB delegazione di Latina, Fitness Center Stars Club, Scuola Taekwondo Terracina 1984, Asd Inverted Lab, Hammer Team e campione del mondo Mauro Cerilli, Arco Club Terracina, Academy Terracina Basketball, Pallavolo Futura Terracina, Lady Beach Soccer Terracina, Asd Beach Biglie Terracina, Asd Olimpia Terracina, Asd Terracina Vela e Primo Circolo Remiero Velico.

L’appuntamento

È dunque a Terracina sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 16 alle 20.00.