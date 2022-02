Priverno celebra il patrono: tre giorni dedicati a San Tommaso

Tornano a Priverno dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia le celebrazioni in onore di San Tommaso d’Aquino patrono della città.

La città sente particolarmente il legame col santo in quanto egli morì proprio a Fossanova nel 1274 e qui viene conservata la reliquia del suo teschio, per questo ci si appresta a vivere una tre giorni dedicati al Santo con iniziative che si terranno nel centro storico di Priverno e nel borgo di Fossanova: tra cultura, arte, religione, turismo ed enogastronomia.

Le celebrazioni religiose, Messa Solenne, la domenica 6 marzo alle ore 17,00, presso la chiesa Cattedrale di Santa Maria Annunziata, alla quale seguirà la consueta Processione di San Tommaso che transiterà nel Centro storico con rientro in Cattedrale, e la Messa Solenne, il lunedì 7, alle ore 18,00 presso l’Abbazia di Fossanova, saranno affiancate da una serie di altri eventi.

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 marzo si terranno una serie di visite guidate gratuite ai luoghi di San Tommaso e ai tesori di cui la città è madre a cura dei Musei di Priverno. Un vero e proprio tour che porterà i visitatori alla scoperta del Centro Storico di Priverno, del Museo Archeologico, della Cattedrale di Santa Maria Annunziata, della Chiesa di San Tommaso, e del Borgo di Fossanova.

Oltre alle visite guidate saranno organizzati anche dei percorsi di trekking tra arte e natura: domenica 6 marzo l’Associazione Sentieri Nord Sud organizza l’Ultimo cammino di San Tommaso d’Aquino dal Castello di Maenza all’Abbazia di Fossanova, con appuntamento alle ore 09.30 presso il Castello di Maenza. Una camminata adatta a tutti di circa 16 km.

Lunedì 7 marzo, tornerà anche la Tradizionale Fiera di San Tommaso: una giornata all’insegna di bancarelle e antichi sapori. Per l’occasione, i giorni domenica 6 e lunedì 7 marzo, la Confcommercio Lazio Sud – Priverno sarà presente in Piazza Giovanni XXIII e negli attigui Portici Comunali con le eccellenze enogastronomiche de “La spesa nel Borgo e con "San Tomà: un dolce per San Tommaso", da un’idea nata per stimolare la creatività di pasticceri e ristoratori, chiamati a cimentarsi nell'ideazione di un dolce in onore del Santo Patrono.



Nella tre giorni sarà inoltre possibile visitare la Mostra fotografica e video della chiesa Cattedrale di Santa Maria Annunziata.

Per partecipare alle visite guidate e chiedere informazioni sono a disposizione i numeri 0773-912306 – 3472330723 o l’indirizzo email musarchpriverno@libero.it Per partecipare all’Ultimo Cammino di San Tommaso d’Aquino occorre contattare Salvatore Capirci al numero 3397652454.

Il programma delle visite guidate:

A: Ore 10,00

Museo Archeologico

Chiesa di San Tommaso d’Aquino

Cattedrale di Santa Maria Annunziata

(Con partenza dal Museo Archeologico)

B: Ore 16,00

Borgo di Fossanova

Abbazia di Fossanova

Stanza di San Tommaso

(con partenza dall’Info Point di Fossanova)