A Pontenuovo la festa in onore di Sant’Antonio da Padova

Orario non disponibile

Quando Dal 23/06/2023 al 25/06/2023 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sermoneta in festa, oltre agli eventi nel centro storico anche la borgata di Pontenuovo allieta le serate dei residenti con la festa in onore di Sant’Antonio da Padova, organizzata dall'Associazione Volontari Parrocchia San Tommaso d’Aquino in collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno oltre alle celebrazioni religiose si terranno esibizioni di danza, musica dal vivo e sarà aperto lo stand gastronomico in un fitto programma di eventi.

Sabato si terrà la Santa Messa e la processione in onore del santo per le vie della borgata, il corteo sarà accompagnato dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta. Ogni sera lo stand gastronomico proporrà il piatto del giorno oltre a tante altre golosità.

L’appuntamento

È da venerdì 23 a domenica 25 giugno presso la Parrocchia San Tommaso d’Aquino a Pontenuovo, Sermoneta.

Il programma della festa

Venerdì 23 giugno

ore 19.00 esibizione della palestra MElab

ore 20.00 apertura dello stand gastronomico e serata “spritz e tagliere”

ore 21.00 esibizione musicale della band “Frangettas” con musica anni ’60

Sabato 24 giugno

Ore 18.00 la Santa Messa solenne, benedizione dei pani e a seguire la processione

Ore 20.00 apertura dello stand gastronomico con la “serata amatriciana”

ore 21.00 serata danzante con Barbara e i “Bandana band”

Domenica 25 giugno

ore 19.00 Santa Messa

ore 20.00 apertura dello stand gastronomico con la “serata Gricia”

ore 21.00 serata danzante con l’orchestra “La banda del cuore”