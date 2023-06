Festa Francigena nel sud: due giorni di cammini, convegni e intrattenimento a Fossanova

Orario non disponibile

Torna per la sua IV edizione, nel suggestivo borgo medievale di Fossanova la Festa Francigena nel Sud: due giorni di eventi, tra camminate organizzate, convegni, spettacoli, filmati e musica con l’obiettivo di incentivare e promuovere l’economia e la cultura dei borghi attraversati dallo storico cammino della via Francigena.

Un week end di confronto che unisce il turismo lento, il turismo spirituale, gli amanti della natura, della storia e dello sport. La manifestazione, organizzata dalla DMO Francigena Sud nel Lazio, coinvolge ben 25 associazioni provenienti dalle regioni Lazio, Campania e Puglia, delegazioni da 13 Comuni del Lazio e 5 Parchi Regionali, e vedrà la partecipazione di oltre 300 camminatori, cavalieri e ciclisti.

Sabato 10 giugno è previsto un Forum delle Associazioni di Lazio, Campania e Puglia durante il quale si svolgeranno tavoli di lavoro tematici. La domenica mattina partiranno i tre cammini da Priverno, Sonnino e sul tracciato che da Terracina arriva all’Abbazia di Fossanova.

Un momento di costruzione e promozione del territorio che vedrà animarsi l’atmosfera medievale di Fossanova grazie a gruppi in costume, musiche folk e medievali eseguite dal vivo e stand di presentazione di varie associazioni partecipanti.

È per sabato 10 e domenica 11 giugno presso il borgo di Fossanova a Priverno. Per partecipare è necessario compilare l’apposito form on line.