Festa di Sant’Anna: a Pontinia Orietta Berti in concerto

Una delle feste patronali più attese dell’estate, proprio perché prevede diversi giorni di festa e spettacoli, è senz’altro la Festa di Sant’Anna a Pontinia.

L’amata patrona celebrata con diverse iniziative ogni anno che richiamano visitatori da tutta la provincia per concerti, esibizioni e spettacoli dal vivo.

Anche quest’anno l’amministrazione Comunale in collaborazione con la parrocchia di Sant’Anno non hanno lesinato nell’organizzazione di una festa invitando artisti di un certo calibro per accontentare giovani e adulti.

La festa culminerà mercoledì 26 luglio con il concerto della regina della canzone italiana, soprannominata Usignolo di Cavriago, paesino di provincia di Reggio-Emilia, che ha esordito giovanissima nel 1961 e ancora oggi intere generazioni cantano le sue canzoni: si tratta dell’intramontabile Orietta Berti.

Dal periodo di Suor Sorriso a “Io, tu e le Rose”, da “Finché la barca va” a Tipitipitì, dalla colonna sonora dei Barbapapà fino ad arrivare ai giorni nostri con il duetto con Fedez e Achille Lauro in Mille. Orietta Berti negli ultimi 50 anni ha saputo reinventarsi con ironia partecipando a tante trasmissioni televisive da “Quelli che il Calcio” negli anni ’90, a Ballando con le stelle nei 2000, passando per Celebrity Masterchef e chi più ne ha, più ne metta.

Un personaggio eclettico, che con la sua spontaneità e semplicità, oltre che alle sue immense doti canore, ha saputo far affezionare a sé intere generazioni.

L’appuntamento

È per mercoledì 26 luglio in piazza Indipendenza a Pontinia a partire dalle ore 21.00