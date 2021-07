Festival delle Emozioni: incontro con Dacia Maraini al Tempio di Giove

Torna il Festival delle Emozioni, ad inaugurare l’edizione 2021 si terrà un interessante incontro con la scrittrice Dacia Maraini nella splendida cornice del Tempio di Giove a Terracina.

Il festival, organizzato dalla Fondazione Città di Terracina in collaborazione con l'Associazione Festival delle Emozioni, nasce come approfondimento culturale e mira alla crescita personale attraverso la conoscenza, analisi ed elaborazione delle emozioni.

In tale contesto ben si pone l’incontro con Dacia Maraini che da decenni parla di emozioni nei suoi romanzi. Vicina a grandi intellettuali del ‘900, sempre in prima linea nelle lotte femministe e dalla parte dei più deboli ha ascoltato e raccontato mille storie.

Nell’incontro dal titolo “La letteratura e le emozioni. Scriviamo e leggiamo racconti per arricchire di significati la nostra vita. Incontro con Dacia Maraini e le sue storie” non si parlerà di un libro in particolare ma si rifletterà su come scrivere e leggere storie sia indispensabile per dare significato alla vita.

Accanto a Dacia Maraini in un interessante confronto ci saranno il Preside Mario Fiorillo, il Prof. Fabio Arduini e il Dott. Riccardo Fabris. A moderate l’incontro la Prof.sa Francesca Rasi.

L’appuntamento

È per venerdì 9 luglio alle ore 21.00, per partecipare, nel rispetto delle norme anti COVID-19 è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul sito ufficiale del Festival delle Emozioni prima dell’evento. È previsto un contributo di 5 euro per l’ingresso al Tempio di Giove.