Festival Pontino di Musica: nel mese di luglio la 57° edizione

Torna per la sua 57° edizione il Festival Pontino di Musica, uno degli appuntamenti storici dell’estate pontina organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina e che ogni anno porta nel nostro territorio musicisti di fama internazionale per esibizioni e masterclass con giovani talenti.

L’edizione 2021 si svolgerà dal 3 al 31 luglio nei luoghi più suggestivi della provincia come il Castello Caetani di Sermoneta, il Giardino di Ninfa, il Chiostro Sant’Oliva a Cori e la città di Latina.

Dopo una edizione ristretta e on line, finalmente si torna alla musica dal vivo: ben venti concerti in un mese dedicati a giovani e grandi maestri, alla musica contemporanea e classica. Diversificati, come sempre, i programmi musicali, dal repertorio barocco, classico e romantico, fino all’attenzione per la musica d’oggi, con le tre giornate dedicate come tradizione agli Incontri internazionali di musica contemporanea che fra concerti e tavole rotonde animeranno il secondo weekend del festival (9-11 luglio), presentando diverse prime esecuzioni italiane e assolute.

Ad inaugurare il Festival sabato 3 luglio, nella cornice storica del Castello Caetani a Sermoneta, sarà Mario Caroli, storico docente dei Corsi, flautista di rilievo internazionale, l’anno scorso protagonista di un concerto in streaming dal Giardino di Ninfa, e ora finalmente dal vivo. Accompagnato dal pianista Pietro Ceresini presenta un programma di raro ascolto con musica di Fauré, Bonis, Martin, Jolivet, Yoshimatsu.

Si terranno a Sermoneta, dal 9 all’11 luglio, gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea con una tavola rotonda (in cui si confronteranno compositori, interpreti, storici della musica) e tre concerti. Un piccolo focus sarà dedicato alla fisarmonica da concerto nelle giornate del 12 e 13 luglio. Si terrà inoltre un omaggio alla memoria di Rocco Filippini, violoncellista scomparso lo scorso aprile, docente dalla fine degli anni Settanta ai Corsi e interprete raffinato di tanti concerti pontini.



Il Festival farà tappa anche all’arena Cambellotti di Latina: il 20 luglio con l’ ensemble di Ottoni “Tubilustrium”.

Una doppia ricorrenza segna il recital del pianista Alfonso Alberti al Giardino di Ninfa il 24 luglio: il settimo centenario della morte di Dante è lo spunto per un programma con musica di Liszt, ?ajkovskij e Verdi ispirata ai versi del poeta fiorentino.

Una nuova collaborazione segna l’edizione di quest’anno del Festival, ancora una volta nel segno della promozione di giovani talenti: è con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano che nel concerto al Chiostro di Sant’Oliva a Cori il 29 luglio presenta alcuni dei suoi migliori musicisti provenienti dall’Istituto di Musica Antica della scuola, in programma musica di Telemann, Sammartini e Händel.

Il programma del Festival si completa con i tanti concerti dei Giovani artisti dal mondo che dopo la pausa forzata del 2020 causata dell’emergenza Covid, tornano ad animare i Corsi di perfezionamento che si svolgono a Sermoneta nei giorni del Festival.

Il programma del festival:

INAUGURAZIONE FESTIVAL

Sabato 3 luglio, ore 21

Sermoneta, Castello Caetani

Mario Caroli, flauto, Pietro Ceresini, pianoforte

M. Bonis Sonata op. 64 per flauto e pianoforte

T. Yoshimatsu Digital Bird Suite op.15 per flauto e pianoforte

F. Martin Ballade per flauto e pianoforte

G. Fauré Fantaisie op.79 per flauto e pianoforte

A. Jolivet Chant de Linos per flauto e pianoforte

Domenica 4 luglio, ore 19.30

Cisterna di Latina, Giardino di Ninfa

Omaggio a Cesare Ferraresi

QUARTETTO PIERMARINI

Duccio Beluffi, violino, Andrea Pecolo, violino, Cesare Zanfini, viola, Beatrice Pomarico, violoncello

F. Mendelssohn Quartetto per archi n. 2 in La minore, op. 13

L. van Beethoven Quartetto per archi n. 9 in Do maggiore, op. 59 n. 3 "Razumowsky"

Mercoledì 7 luglio, ore 21

Giovani Artisti dal Mondo a Sermoneta, a cura di Mario Caroli e Mario Notaristefano

Giovedì 8 luglio, ore 21

Giovani Artisti dal Mondo a Sermoneta, a cura di Carlo Fabiano

INCONTRI INTERNAZIONALI DI MUSICA CONTEMPORANEA

Venerdì 9 luglio, ore 21

Sermoneta, Scuderie del Castello Caetani

SYNTAX ENSEMBLE

Pasquale Corrado, direttore

Javier Torres Maldonado …en el aire… (2002) per voce femminile e cinque esecutori

Roberto Mongardini Cosí filavano le Parche (2020) per violino, violoncello e pf

(Autore segnalato nel corso di composizione di Alessandro Solbiati)

Luis de Pablo Pentimento (2013) per flauto, clarinetto, pianoforte,

violino, viola e violoncello

Giorgio Astrei Machine Learning N. 2 (2021) per flauto, clarinetto basso e pf

(Autore segnalato nel corso di composizione di Alessandro Solbiati)

Agata Zubel What Is the Word (2012) per voce, flauto, violino,

violoncello, pianoforte, su testo di Samuel Beckett*

Luis de Pablo Fantasía ochentona (2017) per flauto, clarinetto, pianoforte,

violino, viola e violoncello

Sabato 10 luglio, Sermoneta, Castello Caetani, ore 16

Tavola Rotonda

“Generazioni: gli omaggi a Luis de Pablo, Ivan Vandor e l’attualità della musica d’arte contemporanea nelle testimonianze dei compositori e degli interpreti protagonisti del Festival Pontino 2021”

Sabato 10 luglio, ore 21

Sermoneta, Scuderie del Castello Caetani

Claude Delangle, saxofono, Odile Delangle, pianoforte

Jules Demersseman Fantaisie sur un thème original

Florent Schmitt Légende

André Jolivet Fantaisie-Impromptu

Cyrille Lehn Sonate

Heitor Villa-Lobos Fantasia

Alessandro Solbiati … ruft uns! (2020) per saxofono soprano

(Commissione di Claude e Odile Delangle per il Cinquantenario del Campus)

Domenica 11 luglio, ore 19.30

Sermoneta, Scuderie del Castello Caetani

Clara Riccucci, clarinetto, Duccio Ceccanti, violino, Vittorio Ceccanti, violoncello, Matteo Fossi, pianoforte

Carl Reinecke Trio in re maggiore op. 38 n. 1 per pianoforte, violino e violoncello

Ivan Vandor Meditativo (2019) per clarinetto, violino e violoncello

Quartetto con clarinetto (2020) per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

Ludwig van Beethoven Trio in re maggiore op. 70 n. 1 “Gli spettri” per pianoforte, violino e violoncello

Lunedì, 12 luglio, ore 21

Sermoneta, Scuderie del Castello Caetani

Patrizia Angeloni, Stefano di Loreto, Umberto Turchi, fisarmoniche da concerto

“Nuove musiche per fisarmonica. Accordion for Menotti”

Gian Carlo Menotti Ricercare per organo, versione per tre fisarmoniche

Maximiliano Amici Evanescenze**

Gian Carlo Menotti Poemetti per pianoforte, versione per due fisarmoniche

Vito Palumbo Skin II, per fisarmonica**

Gian Carlo Menotti Ricercare e Toccata per pianoforte on a

Theme from The Old Maid and the Thief

versione per due fisarmoniche

Paolo Rotili Ombre, dal “Lamento d’Arianna” di C. Monteverdi,

per tre fisarmoniche

adattamenti e trascrizioni dei brani di G. Menotti di Patrizia Angeloni e Umberto Turchi

Martedì, 13 luglio, ore 19.30

Cisterna di Latina, Giardino di Ninfa

Fisarmoniche da concerto, a cura di Corrado Rojac

Venerdì 16 luglio, ore 18

Sermoneta, Chiesa San Michele Arcangelo

Giovanni Artisti dal Mondo a Sermoneta, a cura di Giovanni Gnocchi

Venerdì 16 luglio, ore 21

Sermoneta, Scuderie del Castello Caetani

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte, Alessio Cavalazzi, violino, Andrea Cavalazzi, violoncello

Workshop degli allievi della classe di composizione di Alessandro Solbiati

Prime esecuzioni assolute

Sabato 17 luglio, ore 21

Sermoneta, Castello Caetani

Andrea Lucchesini, pianoforte, Liza Ferschtman, violino, Giovanni Gnocchi, violoncello

R. Glière Huit morceaux pour violon et violoncelle op. 39 (selezione di brani)

Z. Kodály Duo per violino e violoncello op. 7

L. van Beethoven Trio per archi e pianoforte n. 7 in si bemolle maggiore op. 97 “L’Arciduca”

Domenica 18 luglio, ore 21

Sermoneta, Castello Caetani

In memoria di Rocco Filippini

Roberto Paruzzo, pianoforte, Mariana Sirbu, violino, Matteo Rocchi, viola, Daniela Petracchi, violoncello, Franco Petracchi, contrabbasso

F. Mendelssohn Trio per pianoforte n. 1 in re minore op. 49

F. Schubert Quintetto per pianoforte e archi in La maggiore “Forelle-quintett”

(La Trota) op.114, D667

Martedì 20 luglio, ore 21

Latina, Arena Cambellotti

ENSEMBLE DI OTTONI TUBILUSTRIUM

W. Byrd The earl of Oxford’s march

G. Gabrieli Sonata Pian’ e Forte

J. S. Bach Wachet auf (dalla Cantata n. 140)

G. Holst March dalla Suite n. 2

G. Verdi “Marcia trionfale” da Aida

J. P. Sousa Washington Post March

(Traditional) Londonderry air

J. Williams Indiana Jones

(arr. di D. Short) Cinema all’Italiana (musica di N. Rota, N. Piovani) e 2 Songs (musica di E. Morricone)

Giovedì 22 luglio, ore 21

Giovani Artisti dal Mondo a Sermoneta, a cura di Andrea Lucchesini

Venerdì 23 luglio, ore 21

Giovani Artisti dal Mondo a Sermoneta, a cura di Franco Petracchi

Sabato 24 luglio ore 21

Cisterna di Latina, Giardino di Ninfa

Nel VII Centenario della morte di Dante Alighieri e nel 150° della nascita di Roffredo Caetani

Alfonso Alberti, pianoforte

R. Caetani da La commedia di un musicista: Il viaggio imaginario

F. Liszt Après une lecture du Dante: fantasia quasi sonata

G. Verdi Laudi alla Vergine Maria, elaborazione per pianoforte A. Alberti

P. I. Cajkovskij Francesca da Rimini, elaborazione per pianoforte K. Klindworth

Domenica, 25 luglio, ore 21

Sermoneta, Castello Caetani

QUARTETTO GUADAGNINI

Fabrizio Zoffoli, violino, Cristina Papini, violino, Matteo Rocchi, viola, Alessandra Cefaliello, violoncello, Alessandro Belli contrabbasso

G. Rossini Sonata III a quattro in do maggiore

C. Debussy Quartetto per archi in sol minore op. 10 L 91

M.Ravel/L.de Pablo Valses nobles et sentimentales (2015-16 versione per

quintetto d’archi di Luis de Pablo)

Giovedì, 29 luglio, ore 21.30

Cori, Chiostro di Sant’Oliva

in collaborazione con Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano

Luca Bossi, flauto traversiere, Norma Torti, viola da gamba, Punto Bawono, tiorba, Amelie Held, clavicembalo

“Triosonate per traversiere e basso continuo”

G. F. Händel Sonata in mi minore HWV 359

G. Sammartini Sonata in sol maggiore, dalle 12 sonate op. 2

G. Ph. Telemann Concerto in mi minore per flauto, cembalo e basso continuo,

G. Sammartini Sonata in mi minore, dalle 12 sonate op. 2

G. Ph. Telemann Sonata a flauto traverso, vla da gamba e cembalo in Sol min.

Concerto in re magg. per flauto, cembalo e basso continuo

Sabato 31 luglio, ore 21

Sermoneta, Castello Caetani

Francesco D’Orazio, violino, Giampaolo Nuti, pianoforte

Ciclo dell’esecuzione integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven

Primo concerto

L. van Beethoven Sonata per violino e pianoforte in re maggiore op. 12 n. 1

Sonata per violino e pianoforte in fa maggiore op. 24 “Primavera”

Luis de Pablo Fantasia interrotta per viola sola**

L. van Beethoven Sonata per violino e pianoforte in do minore op. 30 n. 2