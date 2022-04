Tutto pronto per la XXVIII edizione del Festival della Zampogna

Musica popolare e sud pontino un binomio che rimanda alla tradizione, alla qualità e ovviamente al Festival della Zampogna giunto alla sua XXVIII edizione.

Il festival, che si terrà tra Roma, Esperia, Itri, Formia e il borgo di Maranola dal 14 al 24 aprile, è promosso dall’associazione Archivio Aurunco del presidente Erasmo Treglia, con il contributo della Regione Lazio e del Comune di Formia e il patrocinio del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

Un calendario ricco di iniziative culturali e musicali che propone al suo interno diversi progetti speciali eseguiti in prima nazionale e con importanti ospiti sia italiani che stranieri, tra i quali figura la cantante e suonatrice ucraina Kateryna Zarkhova, nota in arte come “Eka”, Premio speciale Artista “LA ZAMPOGNA 2022”, che da 15 anni compone e si esibisce con la sua bandura (strumento dalle origini antiche, simile ad un liuto) insegnando in Italia, creando un dialogo tra culture nel segno della melodia.

Il festival di musica e cultura tradizionale della Zampogna sarà inaugurato in anteprima giovedì 14 aprile alle ore 21.00 all’Auditorium Parco Della Musica con il concerto di Unavantaluna e proseguirà dal 22 al 24 aprile con una serie di concerti, parate e convegni dedicati alla musica popolare, agli strumenti tipici e alla lunga tradizione di musiche, danze e saperi ad essa legati.

Il programma della manifestazione

Giovedì 14 aprile

Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Borgna

ore 21.00 Anteprima festival La Zampogna

Concerto di Unavantaluna

Venerdì 22 aprile

Esperia, Centro Storico

Ore 17.00 Fra, Fre, Fro

Parata di Zampogne & Campanacci

Itri, Museo del Brigantaggio

Ore 19.00 Suoni Degli Aurunci

Conferenza Sonora

Sabato 23 aprile

Formia Teatro Iqbal Masiq

Ore 21.00 - Bizantina Amanti, Santi E Naviganti Concerto Di Antonio Smiriglia

Domenica 24 aprile

Maranola, stand espositivi, seminari di studi. concerti

Piazzale De Santis

Ore 15.00 - Il Bordone Sonoro

Quartetto Petra, Taraf da Metropulitana, Antonio Smiriglia, Zampognari dei Monti Aurunci e Ausoni

Premio Giovani Musicisti Acep-Unemia a Davide Ambrogio

Premio Speciale Artista La Zampogna 2022 a "Eka" Kateryna Zurkhova

Formia, Teatro Iqbal Masiq

Ore 19.00 - Bizantina Concerto di Davide Ambrogio