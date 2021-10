A Cisterna la Fiera della Ricalata

Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, torna una festa molto amata dai cittadini che celebra antiche usanze e tradizioni di Cisterna: la Fiera della Ricalata.

Un tempo butteri e pastori proprio in questo periodo dell’anno tornavano in pianura con le loro greggi e le loro mandrie dopo aver trascorso l’estate sui pascoli in montagna. Il loro arrivo in città era un momento importante perché avvenivano scambi e commerci con mercanti e artigiani provenienti anche dai centri abitati vicini, tanto che ne nacque una fiera.

Oggi certe usanze sono andate perse, ma Cisterna non dimentica le tradizioni e celebra comunque la Fiera della Ricalata, anche quest’anno nel pieno centro cittadino.

Domenica 31 ottobre nel cuore della città si potrà passeggiare tra gli stand di oggettistica, artigianato, antiquariato e punti ristoro con prodotti tipici locali.

L’appuntamento

È dunque per domenica 31 ottobre in pieno centro a Cisterna di Latina

