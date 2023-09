A Roccasecca dei Volsci la Fiera delle Caciottelle

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo qualche anno di stop dovuto alla pandemia, torna finalmente la Fiera delle Caciottelle, che per tradizione si tiene ogni secondo fine settimana di settembre a Roccasecca dei Volsci.

Dopo aver celebrato la capra con una sagra dedicata, si continuano a promuovere i prodotti tipici del luogo con questa festa dedicata a questo formaggio fatto con latte di capra.

Prelibate e fragranti, le caciottelle, chiamate anche marzoline, sono realizzate con metodi tradizionali che vengono tramandati di generazione in generazione dai pastori del posto.

La manifestazione sin dall’Ottocento si teneva in occasione della Fiera di merci e bestiame durante la quale pastori e contadini potevano vendere i loro prodotti senza dover pagare dazi e tasse, per questo venivano per commerciare da tutte le zone limitrofe.

Oggi la fiera è un’ottima occasione per gustare oltre alle caciottelle, anche il vino locale e altri prodotti tipici, in una giornata di festa durante la quale si tiene anche il mercato dell’artigianato, tra gli stand sarà presente inoltre quello della Pro Loco con i prodotti tipici locali e grazie alla collaborazione con Coldiretti si terrà una esposizione di mezzi agricoli.

L’appuntamento

È a Roccasecca dei Volsci in località Casini domenica 10 settembre dalle 8.00 alle 13.00.