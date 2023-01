Le fotografie di Massimo Del Vescovo in mostra alla Casa del Combattente

Nuovo appuntamento con l’arte alla Casa del Combattente con la mostra fotografica “Figure colori e luci all’ombra di Circe - impressioni di Massimo Del Vescovo Architetto”.

Prima personale del fotografo che nasce con il desiderio di intendere la mostra non come vetrina dei suoi lavori, ma come momento di incontro e scambio con i visitatori. Attraverso gli scatti il fotografo vuole mostrare le proprie impressioni: “Le immagini proposte, ottenute con scatti da cellulare e volutamente alterate e rimaneggiate nel contrasto, nella saturazione e nella inquadratura, traducono la volontà dell’autore di trasporre non tanto il momento vissuto, che è di per sé indefinibile, piuttosto il posarsi dello sguardo su dei dettagli, dei particolari con un modo personale di vedere l’immagine stessa. Delle impressioni appunto”.

In esposizione su 14 pannelli le foto dedicate al territorio pontino, in particolare tre pannelli saranno dedicati al Monte Circeo. Ad impreziosire ulteriormente la mostra altri due pannelli uno sul quale si potranno ammirare degli scatti realizzati in Sicilia “Nessuno tra Scilla e Cariddi” e l’altro è lo scatto dell’autore, su panello bifacciale, di un’opera in argilla di Giuseppe Conte intitolata “Solo tu nella mia mente”.

La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero dal 13 al 15 gennaio: venerdì dalle 18.30 alle 20.00, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle17 alle 20.