Fiori dal Muro: la mostra a Latina

Quando l’arte non è solo un gesto estetico ma diventa balsamo dell’animo arrivano le belle iniziative come la mostra Fiori dal muro - prove di colore dentro spazi ristretti, che vede in esposizione le opere realizzate durante il Laboratorio d’Arte Solidale della Casa Circondariale di Latina, guidato dall’artista pontina Giuliana Bocconcello.

Da venerdì 12 aprile a domenica 5 maggio si potranno ammirare presso lo Spazio Culturale Nicolosi i lavori realizzati da 26 detenute che si sono avventurate nel predisporre bozzetti e idee scritte per poi arrivare a realizzare ognuna il proprio fiore. Si tratta di ben 78 lavori, che si distinguono in tele pittoriche, piatti e piastrelle in ceramica, frutto di ricerca espressiva e tentativo di comunicazione con chi vedrà il Fiore.

Ogni fiore racconta un vissuto, la soggettività e la storia di ciascuna detenuta ed è un gesto concreto per entrare in comunicazione con l’altro, con chi si trova al di là della cinta muraria del carcere.

Il progetto è nato dalla collaborazione dell’associazione Spazio Culturale Nicolosi con l’associazione Terzo Lotto IACP | APS e la Direzione della Casa Circondariale di Latina.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 5 maggio, l’ingresso è gratuito e libero ma chi vorrà potrà contribuire alla raccolta fondi per reperire materiali e attrezzature per i laboratori del carcere.