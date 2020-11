Flash mob digitale per dire no alla violenza contro le donne

Anche l’associazione Valore Donna aderisce alle moltissime iniziative per ricordare la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro la donna.

L’associazione organizza per la giornata del 25 novembre un flash mob digitale al quale sono invitati a partecipare tutti gli artisti pontini e non solo. L’idea del flash mob digitale, nata in collaborazione con l’artista pontino Giovanni Balzarani, consiste nel pubblicare un proprio acquerello dedicato alle donne morte per femminicidio sul proprio profilo Facebook o Instragram usando i tag #giornatainternazionalecontrolaviolenzasulledonne #violenzacontroledonne #internationalviolenceagainstwomenday.

L’iniziativa nasce dalla necessità di arginare quella che è ormai una piaga della nostra società: la violenza di genere, sempre più spesso perpetuata tra le mura di casa. Dire NO alla violenza contro le donne sensibilizzando l’opinione pubblica ed educando le nuove generazioni al rispetto reciproco e alla parità di diritti e opportunità.