DOS Duo Onirico Sonoro in concerto al teatro di Opera Prima

Appuntamento musicale a Opera Prima Teatro di Latina con il concerto Floating di DOS Duo Onirico Sonoro formato da Annalisa De Feo e Livia De Romanis.

In questo concerto in cui si alterneranno brani dal sapore cameristico con chiari riferimenti al contemporaneo, allo sperimentale e al pop, l’elemento primigenio dell’acqua è il tema portante. L’acqua come fluidità del movimento, del suono, del passaggio tra veglia e sonno, dello scorrere delle emozioni, come origine di tutte le cose.

Il progetto musicale DOS Duo Onirico Sonoro vede ben tre album all’attivo nei quali ha portato avanti un percorso tutto fatto di influenze, esperienze che si fondono in un genere non identificabile sebbene ormai riconoscibile in cui la voce gioca tra grammelot e lingue nord europee e la musica tra sonorità elettroniche e partiture jazz e di altri tempi crea atmosfere indimenticabili.

L’appuntamento

È nell’accogliente teatro di Opera Prima sabato 23 dicembre alle ore 21.00. È consigliata la prenotazione da effettuare ai numeri 347/7179808 e 331/7872869.