Flowers al Giardino di Ninfa: performance al Parco Letterario

Tornano gli appuntamenti del progetto #Flowers al Giardino di Ninfa, che è anche parco letterario Marguirite Chapin, per ricordare la figura della donna che tanto impulso ha dato alla produzione letteraria del ‘900.

Domenica 25 ottobre arriva dunque il terzo capitolo del progetto #Flowers, l’iniziativa dedicata agli autori pubblicati e all'opera editoriale svolta da Marguerite Chapin con la rivista "Botteghe Oscure". Il titolo dell'appuntamento di ottobre è "Per un viale di tigli quando cambiano colore le foglie".

Anche in questo caso, l’appuntamento sarà dedicato alla grande poesia italiana della seconda metà del '900: Montale, Saba, Caproni, Luzi, Pasolini, Roversi, Bertolucci, per citarne solo alcuni. Tutti autori pubblicati sulla rivista curata da Giorgio Bassani e che compongono parte della panoramica percorsa in questa edizione.

Questo terzo capitolo riprende il titolo da un verso de "Il di da la me muart" di Pier Paolo Pasolini pubblicata sulla rivista nel 1950. A dare voce ai versi quattro attori: Alessandra Gigli, Melania Maccaferri, Emanuele Accapezzato e Clemente Pemarella, curatore del progetto de "I Parchi Letterari", in collaborazione con il Teatro Fellini di Pontinia. Le musiche dal vivo saranno eseguite dal duo percussioni e contrabbasso formato da Marco Malagola e Luca Cantarelli.

Le performance si svolgeranno durante la visita al Giardino a partire dalle ore 15.00.

Per partecipazione è obbligatorio acquistare il biglietto per l’ingresso e la visita del Giardino di Ninfa sul sito ufficiale.