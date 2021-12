Fondi RestArt Christmas Edition: un mese di eventi per grandi e piccini

Anche Fondi si appresta a festeggiare il Natale con una serie di iniziative all’aperto nel rispetto delle norme anti COVID-19 ponendo la massima attenzione alla salute di tutti i cittadini e i visitatori.

Fondi RestArt Christmas Edition prevede un mese di eventi: concerti di Natale e di Capodanno, spettacoli dal vivo, fontane di luce, artisti di strada, presepe vivente, appuntamenti culturali, animazione, fiabe, attendono grandi e piccini per tutto il periodo festivo.

Si parte l’11 dicembre con l’inaugurazione de Il Castello di Natale, dove il pubblico più giovane troverà allestita la fabbrica dei giocattoli, il laboratorio dei dolci e la posta di Babbo Natale. Non mancheranno gli artisti circensi che con le loro esibizioni accompagneranno i giorni di festa e il primo dei quattro concerti gospel a cura delle parrocchie della città che allieteranno il Natale di Fondi.

Non mancheranno i mercatini dell'Artigianato e dell'Antiquariato in Piazza Unità d'Italia e in Piazza Cesare Beccaria i ragazzi del centro diurno “Magicabula” venderanno dolci e lavoretti. A cornice di ogni evento le splendide luminarie che contribuiranno a creare la magica atmosfera del Natale per tutto il centro storico, in particolare il tunnel di luci in Corso Appio Claudio, gli alberi di Natale addobbati e inoltre sarà visitabile il presepe artistico meccanico a cura del maestro Marcello Cassoni presso il Chiostro di San Francesco, e poi gli alberi di Natale addobbati per tutto il centro.

Il calendario degli eventi:

Venerdì 10 dicembre

Inaugurazione mostra “Foto d’epoca della città di Fondi”

Pronao ex chiesa di San Sebastiano (Giudea)

Ass. culturale “Portico di San Sebastiano”

Sabato 11 dicembre

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Ass. Artigianando

Ore 16:00-20:00 Il Castello di Natale - Intrattenimento per bambini Castello Caetani

Ore 16:00-19:00 Gli Artisti di Strada in Piazza Unità d’Italia e Pza IVNovembre

Ore 20:00 Concerto Gospel Chiesa San Francesco, Phenix Gospel Choir

Domenica 12 dicembre

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Ass. Artigianando

Ore 16:00-20:00 Il Castello di Natale - Intrattenimento per bambini Castello Caetani

Ore 16:00-19:00 Gli Artisti di Strada in Piazza Unità d’Italia e Pza IVNovembre

Ore 18:30 Chiostro di San Francesco

Concerto – recital de I Briganti dell’Appia “Tra Natale e Capodanno in Terra di Lavoro”

a cura del Sistema Bibliotecario Sud Pontino

Ore 18:00-21:00 Corso Appio Claudio e Piazza Duomo

Musica popolare, balli tipici e canti natalizi

Gruppo Folk Città di Fondi

Ore 19:00 Chiesa di Santa Maria

“Quando la lirica incontra il jazz” Nicola Marchesini (controtenore) e Raffaele Cherubino (pianoforte)

Mercoledì 15 dicembre

Ore 20:30 Auditorium comunale “Sergio Preti”

Lectura Dantis “L’amor che move il sole e l’altre stelle”

Ass. Xenia | La cinearte produzioni

Giovedì 16 dicembre

Ore 18:00/19:00 Piazza Unità d’Italia

Recital per ragazzi “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Casa di produzione “On Broadway”

Venerdì 17 dicembre

Ore 16:00/24:00 Piazza Cesare Beccaria

Natale in Piazza (Mercatini, laboratori, musica e degustazioni)

Ass. gastronomica Zitho Project | Centro diurno Magicabula

Sabato 18 dicembre

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Ass. Artigianando

Ore 9:00-12:00/15:00-19:00 Centro multimediale San Danino Di Sarra

“Dona un Giocattolo”

Ass. “Te lo regalo se ne hai bisogno” e Ubuntu ODV

Ore 10:00/24:00 Piazza Cesare Beccaria

Mercatini, laboratori, musica e degustazioni

Ass. gastronomica Zitho Project | Centro diurno Magicabula

Ore 16:00-20:00 Il Castello di Natale - Intrattenimento per bambini Castello Caetani

Ore 16:00-19:00 Gli Artisti di Strada in Piazza Unità d’Italia e Piazza IV Novembre

Ore 18.00 Chiesa di San Pietro

“Luce della Pace da Betlemme”: arrivo della fiamma e condivisione con i fedeli”

A.N.F.I. Fondi Concerto di Natale

Ore 18:30 Sala Grande Palazzo Caetani

Concerto di Natale

Fondi Music Festival

Ore 19:00 Piazza Alcide De Gasperi \ Anfiteatro

Fontane Danzanti

Ore 19.00 Chiesa Regalità di Maria SS. ma e San Pio X

Corale Polifonica “Città di Fondi” e coro scuola primaria Salto Covino

ore 20.00 Auditorium comunale “Sergio Preti”

Inaugurazione mostra fotografica “Il Teatro Popolare

Ass. culturale “Portico di San Sebastiano”

Ore 20.30 Auditorium comunale “Sergio Preti”

Evento in ricordo del regista-attore Nino Canale

Ass. Culturale “Portico di San Sebastiano”

Ore 21:00 Auditorium comunale “Sergio Preti”

Commedia “CO VID de sparì”

Ass. culturale “Portico di San Sebastiano”

Domenica 19 dicembre

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Ass. Artigianando

Ore 10:00/24:00 Piazza Cesare Beccaria

Mercatini, laboratori, musica e degustazioni

Ass. gastronomica Zitho Project | Centro diurno Magicabula

Ore 07:00/19:00 Via Mola di Santa Maria

Mercato settimanale Orario prolungato per acquisti e regali natalizi

Ore 9:00-12:00/15:00-19:00 Centro multimediale Dan Danino Di Sarra

“Dona un Giocattolo”

Ass. “Te lo regalo se ne hai bisogno” e Ubuntu ODV

Ore 16:00-20:00 Il Castello di Natale - Intrattenimento per bambini Castello Caetani

Ore 16:00-19:00 Gli Artisti di Strada in Piazza Unità d’Italia e Pza IVNovembre

Ore 18:00/21:00 Corso Appio Claudio e Piazza Duomo

Musica popolare, balli tipici e canti natalizi

Gruppo Folk Città di Fondi

Ore 18:00 Sala Grande Palazzo Caetani

Concerto “Moysa - L’Arte delle Muse”

Pro Loco Fondi

Ore 20.30 Chiesa di San Francesco

Concerto di Natale

Corale Polifonica “Città di Fondi”

Lunedì 20 dicembre

Ore 9:00-12:00/15:00-19:00 Centro multimediale Dan Danino Di Sarra

“Dona un Giocattolo”

Ass. “Te lo regalo se ne hai bisogno” e Ubuntu ODV

Ore 18.00 Piazza IVNovembre

Recital di Natale con i bambini “Cuori sotto l’albero”

Fonderie delle Arti-Signor Keuner

Mercoledì 22 dicembre

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Ass. Artigianando

Ore 20.30 Auditorium comunale “Sergio Preti”

“Racconti al calar del mondo”: fiabe di draghi e cavalieri

Francesco e Gianmarco Latilla

Giovedì 23 dicembre

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando

Ore 16:00-20:00 Il Castello di Natale - Intrattenimento per bambini Castello Caetani

Ore 16:00-19:00 Gli Artisti di Strada in Piazza Unità d’Italia e Piazza IV Novembre

Ore 18.30 Centro multimediale “Dan Danino di Sarra”

Caro Babbo Natale 2021

Ass. Amici per la Cultura

Ore 20.30 Auditorium comunale “Sergio Preti”

Spettacolo teatrale “Stasera niente di nuovo”

Casa di produzione “On Broadway”

Venerdì 24 dicembre

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando

Ore 07:00/14:00 via Mola di Santa Maria

Mercato settimanale (solo venditori locali)

Anticipazione dell’appuntamento domenicale Christmas Street Food

Ore 11:30-19:30 Piazza Matteotti, Piazza Duomo Corso Appio Claudio Piazza Della Repubblica

Aperitivi, musica e degustazioni nel centro storico

Domenica 26 dicembre

18:00/20:00 Corso Appio Claudio e Piazza Duomo

Musica popolare e balli tipici

Gruppo Folk Città di Fondi

Ore 19.00 Chiesa di San Pietro

Concerto “Nessun Dorma: mi riguarda o me ne frego”

Ass. culturale e musicale Pathos

Ore 20.00 Piazza Unità d’Italia

Ass. Araldica Contado D’Aquino Presepe Vivente

Ore 16.00 Contrada Cocuruzzo

Presepe Vivente

Ass. “La Collina” e Star Dance | Parrocchia S. Maria

Lunedì 27 dicembre

Ore 18:00/19:00 Piazza Municipio

Recital per ragazzi “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Casa di produzione “On Broadway”

Ore 20:00 Piazza Alcide De Gasperi \ Anfiteatro

“Fontane Danzanti”

Martedì 28 dicembre

Ore 19.30 Chiesa di San Pietro

Concerto Ensemble Etnosonica

Pro Loco Fondi

Ore 20:30 Auditorium comunale “Sergio Preti”

Spettacolo Teatrale “Un Canto di Natale”

Fonderie delle Arti-Signor Keuner

Mercoledì 29 dicembre

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando

Ore 18:00/19:00 Piazza IV Novembre

Fiabe per bambini “Hansel e Gretel”

Francesco e Gianmarco Latilla

Giovedì 30 dicembre

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando

Ore 18.00 Piazza IV Novembre

Recital di Natale con i bambini “Cuori sotto l’albero”

Fonderie delle Arti-Signor Keuner

Ore 19.00 Piazza IV Novembre

Recital di Natale con i bambini “Cuori sotto l’albero”

Fonderie delle Arti-Signor Keuner

Venerdì 31 dicembre

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando

Ore 07:00/14:00 via Mola di Santa Maria

Mercato settimanale (solo venditori locali)

Anticipazione dell’appuntamento domenicale Christmas Street Food

Sabato 1 gennaio

Ore 21.00 Santuario Madonna del Cielo | Piazza della Repubblica

XVII edizione del “Concerto di Capodanno”

Fondi Music Festival

Domenica 2 gennaio

Ore 18:00/21:00 Corso Appio Claudio e Piazza Duomo

Musica popolare, balli tipici e canti natalizi

Gruppo Folk Città di Fondi

Ore 18.00 Palazzo Caetani

“Canto L’Amore”

Maria di Biasio, Luigi De Meo e Nicola Galeotti in concerto

Ore 19.00 Chiesa Regalità di Maria SS.ma e San Pio X (Salto di Fondi)

Concerto Gospel

Phenix Gospel Choir

Mercoledì 5 gennaio

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando

Ore 17.00 Contrada Cocuruzzo

Presepe Vivente

Ass. “La Collina” e Star Dance | Parrocchia S. Maria Fontane Danzanti

Ore 16:00-19:00 Gli Artisti di Strada in Piazza Unità d’Italia e Piazza IV Novembre

16:00/19:00 Piazza Unità d’Italia e Piazza IV

Ore 19.00 Chiesa di San Pietro

Concerto gospel “It’s Christmas”

Ass. culturale musicale Artmonia

Giovedì 6 gennaio

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato

Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Ass. Artigianando

Ore 16:00-19:00 Gli Artisti di Strada in Piazza Unità d’Italia e Piazza IV Novembre

Ore 16.00 Contrada Cocuruzzo

Presepe Vivente

Ass. “La Collina” e Star Dance | Parrocchia S. Maria

Venerdì 7 gennaio

Ore 19.00 Palazzo Caetani

Premio “Persona dell’Anno 2021”

Pro Loco Fondi

Sabato 8 gennaio

Ore 19.00 Chiesa San Paolo

Concerto Gospel

Phenix Gospel Choir