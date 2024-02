Fossanova che non ti aspetti: visita guidata alla scoperta dei colori nell'abbazia

In programma una nuova iniziativa al Museo Medievale e all'Abbazia di Fossanova per domenica 25 febbraio: "Fossanova che non ti aspetti, gli invisibili colori dei Cistercensi".

Una visita guidata alla scoperta delle tante e inaspettate decorazioni che davano colore alle candida architetture dell'abbazia. Un percorso di visita nuovo e originale che farà vedere l'Abbazia con occhi diversi.

L'appuntamento

È per domenica 25 febbraio alle ore 10.30, per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3472330723 / 3491814504 e l'indirizzo email musarchpriverno@gmail.com