Le opere di Francesca Tulli in mostra a Latina

Il Giardino del Palazzo Comunale di Latina torna ad ospitare l’arte contemporanea con l’esposizione di quattro opere dell’artista Francesca Tulli, che è autrice anche della scultura posta al centro della fontana di piazza dei Navigatori a Foce Verde.

Il presidente della Commissione Cultura con delega alla promozione dell’arte contemporanea, Fabio D’Achille, in collaborazione con la Pro Loco di Latina Centro Lido, presenta questa esposizione che sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, il venerdì (per il mese di agosto) dalle ore 9.00 alle 13.00.

Le sculture di Francesca Tulli realizzate in diversi materiali, bronzo, resina o terracotta, propongono delle figure antropomorfe che ricercano attraverso particolari posizioni un equilibrio fisico che esplica in realtà una ricerca di equilibrio e stabilità interiore. I volti privi di sguardo sembrano appartenere a esseri di altri mondi sembrano essere assorti in contemplazione o in un dialogo interiore.

L’appuntamento

È dunque fino al 30 settembre presso i giardini del Palazzo Comunale di Latina.

Gallery