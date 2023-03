A Itri i tradizionali Fuochi di San Giuseppe

Torna a Itri, puntuale come ogni anno, una celebrazione che ha radici antichissime e che unisce tradizione popolare e contadina, con la religione cristiana, gli antichi riti pagani e una consuetudine che ha ormai oltre 50 anni: la Festa dei Fuochi di San Giuseppe.

Una festività così sentita dalla popolazione che ormai coinvolge tutti i rioni e alla quale è stato dedicato un sito, che ne racconta la storia che si perde nel passato ma che parla di una comunità che ha saputo tramandare alcune usanze per secoli.

Dunque sabato 18 e domenica 19 marzo Itri si prepara a festeggiare, non solo preparandosi a gareggiare con il falò più longevo, ma accogliendo visitatori da tutta la regione con musica, degustazioni, esibizioni di danze e canti popolari e molto altro ancora.

Due giorni di gran festa in cui celebrare non solo le tradizioni, ma anche le tipicità gastronomiche itrane come le zeppole fritte, l’olio e le olive di Itri, il marzolino, la salsiccia e in più tanto divertimento per tutte le età.

Si inizia il 18 marzo con l'evento "Aspettando I Fuochi di San Giuseppe”. Alle ore 16.00 lo spettacolo per bambini e famiglie a cura del grande artista Roberto Zilli, a seguire lo straordinario hip hop della Gym Center e ancora alle 17 l'ineguagliabile Giuseppe Prisco e il Trio DuoDeno. Per la serata, alle 19.30 il gran concerto della Rino Gerard Band. Si proseguirà domenica 19 marzo con la tradizionale festa di San Giuseppe: falò, tanta musica e piatti tipici.

L’appuntamento

È dunque per sabato 18 e domenica 19 marzo nel centro storico di Itri.

Il programma

Sabato 18 marzo

Aspettando i Fuochi

Piazza Incoronazione

ore 16.00 Zetacircus Roberto Zilli Spettacolo per famiglie e bambini

ore 16.30 A.S.D. Gym Center Studio Esibizione Hip Hop delle allieve

ore 17.00 Trio DuoDeno Sketch comici per adulti e bambini

Centro Storico - Sant’angelo

ore 18.00 Processione con la Statua di San Giuseppe

ore 18.30 Santa Messa nella Chiesa di S. Michele Arcangelo

Piazza Incoronazione

ore 19.30 Rino Gerard Band Concerto del gruppo musicale

Domenica 19 marzo

I Fuochi di San Giuseppe

ore 20.00 Un colpo di petardo indicherà l'accensione dei fuochi

In ogni rione degustazione di prodotti tipici locali e musica

Rione San Gennaro - Largo L. Sinapi

Musica MoonVibes

Degustazioni Pane e pomodoro, salsiccia secca, marzolino, olive, cicerchie

Rione San Gennaro - Largo dei Campi

Musica Cinzia Caserta

Degustazioni Penne al sugo di salsiccia, olive, pane alle olive

Rione Piazzale G. Rodari

Musica Briganti dell'Appia

Degustazioni Polenta al sugo di cinghiale, trippa, olive, spezzatino di capra, salsiccia alla brace, hamburger di cinghiale

Rione Piazza Incoronazione

Musica Tammurriata Band

Degustazioni Ceci, salsiccia alla brace, bruschette all'olio, frittelle alle olive e ai cavolfiori

Rione Cavone

Musica A nuje ce piace ‘o blues Degustazioni Polenta al sugo di salsiccia

Rione Straccio

Musica I Dissonanti Degustazioni Zeppolata

Rione Madonna Delle Grazie

Musica Bedendo e il Gruppo di Ballo "La Ricordanza" Degustazioni Salsiccia alla brace

Rione Porta Mamurra Torre Del Coccodrillo

Musica Francis Capone

Degustazioni Maialino, patate, olive, marzolino

Rione Sant’angelo Tarita

Musica Popolare Songo

Degustazioni Salsiccia alla brace, fagioli con le cotiche, taritene, bignè di San Giuseppe

Esibizione itinerante del coro: Diotima - Il Respiro Delle Donne