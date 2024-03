A Cisterna i Fuochi di San Giuseppe: una settimana di appuntamenti

Orario non disponibile

Dal 19/03/2024 al 24/03/2024

Indirizzo non disponibile

Una tradizione che affonda le sue radici tanti secoli addietro evocando i riti del fuoco, usanze pagane e celebrazioni cristiane sono i famosi Fuochi di San Giuseppe.



In occasione della Festa di San Giuseppe, nella notte tra il 18 e il 19 e quella dell’Annunciazione, tra il 24 e 25 marzo, torna a Cisterna questo antico rituale del fuoco, un’usanza purificatrice e propiziatoria tipica degli inizi della primavera.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con associazioni, comitati e centri anziani ha organizzato un fitto calendario di appuntamenti per celebrare queste antiche usanze che si terranno in centro e nei vari quartieri della città.

Si inizierà martedì 19 marzo alle ore 19 con il grande falò nel parcheggio di via Carducci, antistante il Palazzo comunale, a cura delle associazioni Esso chissi de Cisterna, Butteri di Cisterna, FAP scuola d'arte e spettacolo, Hot Feet Dance, MGA Studios, Spazio Aperto arte e spettacolo.

Si proseguirà venerdì 22 marzo alle ore 18.30 nel Centro anziani San Valentino; sabato invece i fuochi si accenderanno alle ore 17 negli spazi esterni dei Centri anziani di Le Castella (a cura dell'APS Le Castella), e alle 19.30 di Prato Cesarino (a cura del Comitato di Gestione del Centro anziani).

Domenica 24 marzo alle ore 17 nel centro anziani Augusto Leonardi di via Primo Maggio si terrà l’ultimo “foco de San Giuseppe”.