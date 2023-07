A Formia il Gran Galà dell’Operetta

L’operetta è un genere teatrale molto in voga nella seconda metà dell’Ottocento, che si differenziava dal Melodramma per l’alternanza di parti recitate e parti cantate e con una vivacità musicale dovuta alle danze.

Era un genere molto divertente che attraeva un pubblico eterogeneo sia per età che per formazione culturale, oggi purtroppo si sente sempre troppo poco parlare della grande operetta italiana, ed è per questo che domenica 16 luglio nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica di Caposele arriva a Formia lo spettacolo “Galà dell’operetta – La vedova allegra e le altre”.

In scena la Compagnia Napolincanto nei panni dell’attore, cantante e tenore Luciano Capurro accompagnato dal soprano Paola Fiudi, dall’attore Luciano Salvetti e dal corpo di ballo “Orsa Minora” capitanata dall’étoile maestra del San Carlo Margherita Veneruso.

Nella prima parte dello spettacolo saranno riproposti i brani tratti da operette celebri come “Al cavallino bianco”, “Principessa della Czarda”, “Scugnizza”, “Il paese dei campanelli”, “La duchessa del bel tabarin”, “Il paese del sorriso”, “Cin Cin Là”, “Frasquita”, “La Danza delle Libellule”. La seconda parte dello spettacolo sarà dedicata alla Vedova Allegra.

L’appuntamento

È per domenica 16 luglio presso l’anfiteatro dell’area archeologica di Caposele a Formia, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 081/3656215 – 3356789432.