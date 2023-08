Sul litorale di Gaeta la gara delle sculture di sabbia

“E la sabbia diventa…”: torna a Gaeta la gara delle sculture di sabbia che anima il fine settimana sul litorale della città del Golfo. L’evento, giunto alla sua 14esima edizione “live”, è entrato a far parte della tradizione estiva.

Sabato 26 agosto, dalle 9 alle 14, la spiaggia di Serapo diventerà un museo a cielo aperto di sculture di sabbia in cui fantasia e originalità la faranno da padrone; come nelle edizioni precedenti anche quest’anno c’è la possibilità di attenersi a un tema scelto dagli organizzatori, che per questa edizione è il “100° anniversario della nascita del Disney Brothers Studio" e il "30° anniversario dell'Unione europea”.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Horus alla quale è possibile rivolgersi per iscrizioni, per conoscere i lidi aderenti e per maggiori informazioni sulla gara. Per le iscrizioni, è possibile anche rivolgersi agli stabilimenti balneari aderenti oppure consultando la pagina Facebook “Horus Club & Gaeta Games".

Su quest’ultima il pubblico potrà votare la scultura che reputa più bella attraverso i like alle foto che verranno pubblicate dalle 15 alle 19 di sabato 26 agosto. La premiazione si terrà alle 20,45 presso "Sottosopra" in Via Monte Grappa, 57. Per info 328.8346913.