Gatto Panceri in concerto a Gaeta

In occasione di Favole di Gusto, manifestazione che promuove le eccellenze enogastronomiche locali, ma anche la cultura del territorio, arriva in programma per sabato 16 marzo, il concerto di Gatto Panceri.

In piazza della Libertà a Gaeta, sabato 16 alle ore 20.00 il cantautore monzese proporrà al pubblico i maggiori successi della sua ultra trentennale carriera.

Gatto Panceri ha sempre scritto musica e parole delle sue canzoni e ha composto anche per i maggiori artisti italiani, come Mina, Gianni Morandi, Mietta, Bocelli e Giorgia, infatti uno dei brani più celebri tra quelli composti da lui c’è senz’altro Vivo per Lei.

Raffinato, poetico, ma anche energico con brani come Mia, L’amore va Oltre, Le tue Mani e molti altri ancora ha fatto emozionare intere generazioni.

Sul palco accanto a lui una band tutta pontina: Tato Illiano alla batteria, Giovanni Mautone, al basso, Francesco Buonaugurio chitarre e cori, Edoardo Fascione chitarre, Paolo Galletto piano e tastiere.

L’appuntamento

È dunque per sabato 16 marzo alle ore 20.00 in piazza della Libertà a Gaeta.