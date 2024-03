Genius Loci: la personale di Cruciano Nasca allo Spazio COMEL

Nuovo appuntamento allo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina, la bella galleria posta nel cuore della città che ospita ogni mese momenti di arte e condivisione.

Sarà inaugurata sabato 9 marzo alle ore 18.00 la personale di Cruciano Nasca, in arte NuN, “Genius Loci”.

Si entra con questa mostra in un universo colorato che esplora lo spazio cittadino e uno dei simboli distintivi del territorio, il Circeo, attraverso linee e forme geometriche. Tra razionalismo e colore, tra atmosfere oniriche e surreali ma gioiose si entra nel mondo di un artista che è una vecchia conoscenza della galleria di Latina.

Nun infatti è stato già protagonista di una personale allo Spazio COMEL nel 2013, dal titolo I Colori dell’Anima, e oggi torna per mostrare al pubblico la sua più recente produzione, saranno infatti in esposizione lavori di grandi dimensioni realizzati tra il 2020 e il 2024.

La mostra, a cura di Francesca Piovan e Vincenzo Scozzarella, sarà inaugurata sabato 9 marzo e aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 24 marzo.

Cenni biografici: Cruciano Nasca, in arte NuN, nasce in Sicilia ad Agrigento nel 1954. Dopo un’esperienza universitaria a Palermo, nel 1976 si traferisce a Firenze e dal 1978 va a vivere a Roma in pieno clima di contestazione e anni di piombo. Le tele a olio di quel periodo, alternando la spatola al pennello e mischiando i colori sulla tela, evidenziano la sua predilezione per l’effetto cromatico, la luce, il dinamismo. Nel 1990, il poeta Fernando Liberati, nel libro, “LA TERRA DEI PADRI”, dedica una poesia all’amico Nuccio, definendolo “poeta dei colori […] di case rosate e tetti lilla che salgono soavemente l’erta lieve nell’abbraccio sinuoso d’una dolcissima struggente melodia blu”. Nel 1992 NuN va a vivere a Latina e nel corso degli anni “sperimenta un nuovo linguaggio di cromie vivide ben definite con segni fluidi, morbidi e sinuosi tra forme geometriche apparentemente astratte e informali, dove è l’osservatore a stabilire il perno mutevole della composizione in un’accezione pirandelliana” (cit. Laura Cianfarani).Espone in personali e varie collettive, i suoi dipinti sfanno da sfondo in alcune produzioni cinematografiche e televisive come nei due film “Come un gatto in tangenziale” del 2017 e del 2021 con Paola Cortellesi e Antonio Albanese e nelle due serie televisive “Baby” del 2018 e del 2020 prodotte da Netflix con la regia di Andrea De Sica, Anna Negri e Letizia Lamartire.