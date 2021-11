Una versione moderna di Gian Burrasca a Sezze

Torna anche a Sezze l’amata rassegna per il pubblico più giovane Famiglie a Teatro che quest’anno sarà ospitata presso l’auditorium San Michele Arcangelo.

La rassegna a cura di Matutateatro in collaborazione con ATCL, Il Comune di Sezze e col patrocinio della Regione Lazio e del Ministero della Cultura inizia domenica 28 novembre e proseguirà fino a primavera con una serie di spettacoli di altissimo livello adatti a tutta la famiglia.

Aprirà la rassegna 2021-2022 la compagnia Settimo Cielo che porterà in scena “Giannino Stoppani in arte Burrasca” una trasposizione libera e moderna di un classico della letteratura per l’infanzia “Il Giornalino di Gian Burrasca”.

Diversi linguaggi, la musica, il teatro delle ombre, il videomapping, si fondono per dare vita a uno spettacolo spumeggiante che parla di crescita, del candore dei bambini che riesce sempre a stanare le ipocrisie del mondo degli adulti. La recitazione sarà arricchita e vivacizzata da una serie di brani cantanti, principalmente rap, che si avvicineranno le classiche filastrocche per bambini ai ritmi contemporanei.

L’appuntamento

È per domenica 8 novembre alle ore 17.30 presso l’auditorium San Michele Arcangelo a Sezze, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare, anche tramite messaggio whatsapp, i numeri 3286115020 e 3291099630. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 vigenti, la prenotazione è obbligatoria.