GIO: la personale di Giovanni Balzarani allo Spazio COMEL

Ultimo appuntamento del 2023 allo Spazio COMEL di Latina: la mostra che chiuderà quest’anno di eventi sarà GIO la personale dell’artista pontino Giovanni Balzarani.

In esposizione una serie di acquerelli che mostrano paesaggi e nature morte resi in maniera iperrealista. Una riproduzione quasi fotografica, davvero difficile da realizzare con questa tecnica, che però vibra del pathos interiore dell’artista.

Si percepiscono, infatti, attraverso le pennellate, i tagli scelti e la particolare resa dell’illuminazione, ricordi, emozioni, che raccontano un vissuto attraverso simboli che una volta decifrati permettono di entrare in sintonia con l’artista.

La sua attenzione, quasi ossessiva, al particolare è un invito a “ricordarci che la vera bellezza si nasconde spesso nei dettagli apparentemente insignificanti della vita” come afferma Anna Massinissa, fondatrice e curatrice della conferenza annuale FabrianoInAcquarello e del Museo dell'acquerello, che ha curato anche il testo critico che accompagna la mostra.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle ore 18.00 e sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 17 dicembre escluso l’8, giorno dell’immacolata.