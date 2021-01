Giorgio Gori presenta in streaming "Riscatto, Bergamo e l'Italia. Appunti per un futuro possibile"

Tornano gli appuntamenti con Potere alle Storie, la rassegna dedicata alla narrazione della realtà contemporanea attraverso eventi culturali.

Martedì 5 gennaio andrà in diretta streaming sui canali facebook e youtube di Potere alle Storie e Lazio TV la presentazione del libro "Riscatto, Bergamo e l'Italia. Appunti per un futuro possibile" di Giorgio Gori.

Giorgio Gori, giornalista e attuale sindaco di Bergamo fa il punto della situazione attuale da una delle città più colpite dal COVID-19, attraverso il libro, edito da Rizzoli, racconta uno spaccato del Paese reale ma anche una metafora dell’Italia come dovrebbe essere: del ruolo delle città, delle comunità e della Politica in un momento di crisi così particolare, che può essere anche un’opportunità di ripresa, di rivalsa e di sviluppo.

Si legge in una nota degli organizzatori “Riscatto sostiene che la riscossa del nostro Paese va pianificata ora, mentre il covid19 minaccia ancora la nostra salute e la nostra economia: rimarginare la frattura tra Nord e Sud e quella tra città e aree interne, ricostruire puntando sulla scuola, sul lavoro, sui giovani e sulle donne, sulle città, ma soprattutto sull’ambiente, con coraggio e visione: tutto questo – e molto altro – è contenuto nel libro scritto sotto la regia di Francesco Cancellato, che parte dall’esperienza della pandemia, per immaginare un domani migliore per il nostro Paese. Nelle pagine di “Riscatto”, Gori racconta anche se stesso, la sua gavetta giornalistica a Bergamo, il suo lungo rapporto umano e lavorativo con Berlusconi e con Renzi; il suo incontro con De Andrè, pochi giorni prima del suo rapimento; la prima edizione del Grande Fratello; il senso di essere sindaco oggi e il suo sogno di tornare a vedere un’Italia che cresce con fiducia nel futuro”.

All’incontro, moderato dal giornalista pontino Egidio Fia, saranno presenti oltre all’autore anche Damiano Coletta Sindaco di Latina, Marietta Tidei, Consigliere Regionale, Paolo Valente direttore di Potere alle Storie.

L’appuntamento

È per martedì 5 gennaio alle ore 18.00 sulle pagina Facebook e il canale Youtube di Potere alle Storie.

