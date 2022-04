Giornata del Mare: la rassegna alla Casa del Combattente

Orario non disponibile

In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara che si tiene l’11 aprile, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI) Gruppo di Latina in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sezione di Latina organizza e promuove una serie di eventi che si svolgeranno dal 9 all’11 aprile presso la Casa del Combattente.

Durante la rassegna si avvicenderanno conferenze e attività finalizzate all’accrescimento della cultura e della conoscenza del mare, il tutto nella splendida cornice artistica formata dalle opere pittoriche di Alessandra Chicarella e degli scatti fotografici di Riccarda Cicerani, Mario Javarone e Stefano Orlando.

Ospiti d’onore della manifestazione saranno Armando Macali, biologo marino e ricercatore presso l’Università degli Studi della Tuscia, originario di Latina, già più volte componente di spedizioni all’interno del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, e gli Ufficiali Sommergibilisti della Marina Militare italiana Vincenzo e Erika Benemerito, rispettivamente padre e figlia.

La rassegna avrà inizio sabato 9 aprile alle ore10.00 con la conferenza “In un mare di ghiaccio: la ricerca italiana in Antartide” a cura del dott. Macali; nel pomeriggio, alle ore 18.00 si terrà la conferenza “Per lo sviluppo della Cultura del Mare” a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Gruppo di Latina e della Lega Navale Italiana - Sezione di Latina.

Durante la mattina di domenica gli eventi si sposteranno al Lido di Latina dove, nel tratto di spiaggia all’altezza di Via Ventotene, si terranno delle lezioni di vela per giovani partecipanti a cura della sezione di Latina della Lega Navale Italiana.

Nel pomeriggio si tornerà alla Casa del Combattente per la conferenza “Meraviglie alla deriva: un tuffo nella vita planctonica dell’Arcipelago Ponziano” sempre a cura del dott. Macali che avrà inizio alle ore 18.00.

Una giornata ricca di appuntamenti quella di lunedì 11 aprile in occasione del gran finale della rassegna: alle ore 10.00 sarà presentato il video realizzato dagli studenti del Liceo Manzoni vincitore del Primo Premio per la sezione della scuola secondaria di II grado indetto del concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare” indetto dal Ministero dell’Istruzione e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.



Subito dopo, alle ore 11.00, il Contrammiraglio Vincenzo Benemerito e la Tenente di Vascello Erika Benemerito terranno la conferenza “Professionisti del mare - Padre e Figlia Sommergibilisti - Generazioni e tecnologie a confronto”.

Alle 12.15 il mare sarà osservato da un punto di vista diverso, ovvero quello gastronomico con l’intervento degli studenti della classe 2^A dell’Istituto San Benedetto, indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che terranno la conferenza “La cucina del mare - la Tiella di Gaeta” al termine della quale seguirà una degustazione di tielle, con polpo e con scarola, preparate dagli Studenti dell’indirizzo Enogastronomico.

Nel pomeriggio si terranno i saluti finali e chi vorrà, potrà acquistare le opere esposte durante la manifestazione.