Giornate Europee dell’Archeologia a Priverno

Ingresso al museo € 3.50 adulti, € 2.50 over 60 e under 12

Prezzo Ingresso al museo € 3.50 adulti, € 2.50 over 60 e under 12

Sempre attivissimi nel coinvolgere il pubblico di tutte le età, i Musei Archeologici di Priverno anche in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia hanno organizzato una serie di iniziative educative divertenti e leggere.

In programma per sabato 17giugno sia al Museo che al polo didattico di Santa Chiara si terrà “La valigia dell’archeologo” una visita tematica e laboratorio dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni per scoprire insieme cosa fa l’archeologo, l’importanza del suo lavoro e quali sono gli strumenti che usa per svolgerlo. Il costo del laboratorio è di 5 euro a bambini, due fratellini o amichetti 8 euro.

Domenica 18 giugno invece ci si sposta al Museo Medievale per la visita tematica “Il tabernacolo duecentesco di Fossanova, dal ritrovamento alla ricomposizione”, che partirà alle ore 11.00. Il costo della visita guidata è di 4 euro per adulti e over 12.

L’appuntamento

È dunque per i più piccini nel pomeriggio di sabato 17 giugno e per gli adulti nella tarda mattinata di domenica 18 giugno. Per partecipare è fortemente consigliata la prenotazione contattando i numeri 347 2330723 e 349 1814504.