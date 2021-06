A Ventotene la X edizione del festival letterario Gita al Faro

Torna, dopo lo stop forzato dello scorso anno, il festival letterario Gita al Faro ospitato nella splendida isola di Ventotene.

Un festival ideato e organizzato da Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca, diretto da Loredana Lipperini e promosso dall’Associazione per Santo Stefano in Ventotene ONLUS, in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, e con il patrocinio del Comune di Ventotene, partner del festival Intesa Sanpaolo.

Il titolo della manifestazione deriva dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf, e l’idea del festival deriva direttamente dalla storia dell’isola di Ventotene, che è stata per decenni isola di confino che ha permesso, nonostante la prigionia, di produrre grandi sogni e grandi idee. Non a caso questa decina edizione coincide non solo con gli 80 anni dalla morte di Virginia Woolf, ma anche con gli 80 anni del Manifesto di Ventotene, redatto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni durante il periodo di confino sull’isola pontina.

Il festival ripropone dunque l’idea del confino nell’isola ma ne ribalta l’ottica: non più un confino forzato, ma un temporaneo distacco dalla realtà quotidiana, immersi in una natura ancora pressoché incontaminata per osservare da un nuovo punto di vista il mondo. Gita al Faro invita a ogni edizione alcuni scrittori, non solo per incontrare il pubblico e condividere insieme idee, emozioni e saperi, ma per scrivere un racconto, ispirato da questi luoghi, dalla solitudine e dalla lontananza dal resto del mondo, da leggere in chiusura del festival.

Nove sono gli ospiti di questa X edizione: Stefania Auci (Nord), Laura Bosio (Enrico Damiani Editore), Ernesto Franco (Einaudi), Siegmund Ginzberg (Feltrinelli), Matteo Nucci (Ponte alle Grazie), Gilda Policastro (La Nave di Teseo), Lidia Ravera (Bompiani), Nadia Terranova (Feltrinelli), Nadeesha Uyangoda (66thand2nd). Con la partecipazione di Cristina Morales (Guanda).

La manifestazione sarà ospitata come è tradizione presso la libreria Ultima Spiaggia dal 22 al 27 giugno. Ogni sera Loredana Lipperini, affiancata dagli ospiti del festival, condurrà degli incontri serali con il pubblico mentre le ultime due sere saranno dedicate alla lettura dei racconti scritti dagli autori. Le serate saranno impreziosite dalle note del pianoforte del maestro Matteo Rossi.

Una particolare attenzione sarà data al settecentesco carcere borbonico di Santo Stefano, luogo di grande suggestione dichiarato Monumento Nazionale nel 2008, per il cui recupero e valorizzazione il festival e in primo luogo l’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus (nata appositamente per questo importante obiettivo) sono impegnati. Molte le buone novità che riguardano il suo recupero, frutto dell’impegno della Commissaria straordinaria del Governo Silvia Costa, che sarà presente alle serate conclusive del Festival, e di chi come l’Associazione sta collaborando al progetto, pur in una fase difficile come quella che stiamo attraversando. Su questo tema si terrà il 26 giugno un incontro dedicato all’innovativa esperienza di Eugenio Perucatti, direttore del carcere di Santo Stefano dal 1952 al 1960, a cui parteciperà anche la Ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Alla chiusura di questa edizione sarà pubblicata “L’isola delle storie” una raccolta di circa 60 racconti che racchiude tutta la produzione degli ospiti di Gita al Faro in queste dieci edizioni, edita dalla libreria editrice Ultima Spiaggia.

L’appuntamento

È dunque nella splendida isola di Ventotene dal 22 al 27 giugno.

Il programma della manifestazione

Mercoledì 23 giugno

Incontro con Ernesto Franco – Vite Senza Fine, Siegmund Ginzberg – Racconti contagiosi, Gilda Policastro – La Parte di Malvasia

Giovedì 24 giugno

Ore 22.00 Libreria Ultima Spiaggia

Incontro con Matteo Nucci – L’Abisso di Eros. Seduzione, Nadeesha Uyangoda – L’Unica Persona Nera nella stanza, Laura Bosio – Una scuola senza muri

Venerdì 25 giugno

Ore 19.00 Libreria Ultima Spiaggia

Incontro con Cristina Morales - Lettura facile

Ore 22.00 Libreria Ultima Spiaggia

Incontro con Stefania Auci – L’Inverno dei Peoni. La Saga dei Florio, Nadia Terranova – Caravaggio e la ragazza, Lidia Ravera – Avanti, parla

Sabato 26 giugno

Ore 22.00 Giardini del Comune

Alla luce del faro, l’isola inventata dagli scrittori

Letture di Stefania Auci, Laura Bosio, Ernesto Franco, Siegmund Ginzberg, Lidia Ravera

Al pianoforte Matteo Rossi

