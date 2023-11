Grisù, Giuseppe e Maria in scena al Teatro San Francesco di Latina

Appuntamento emozionante e spassoso al Teatro San Francesco di Latina con la commedia "Grisù, Giuseppe e Maria" di Gianni Clementi portata in scena dalla compagnia Amici di Battuta, per la regia di Roberto Noce.

La storia del parroco Don Ciro e di alcuni parrocchiani che si rivolgono a lui per risolvere piccoli e grandi problemi di vita quotidiana. Uno spaccato di una Italia di altri tempi in cui sentimenti e reputazione erano ancora le priorità per una vita decorosa e serena.

La storia prende spunto da fatti di cronaca come l’emigrazione di tantissimi nostri connazionali che negli anni ’50 andavano nelle miniere del Belgio a lavorare in condizioni durissime, che vedevano la famiglia pochi giorni ogni due anni e che in molti morirono nell’esplosione dell’8 agosto del 1956.

Una commedia in cui si ride a crepapelle, ci si emoziona e si riflette che vede in scena Roberto Petrosino (nei panni di Don Ciro, il parroco della chiesa della Madonna Assunta di Pozzuoli); Roberto Noce (nei panni di Vincenzo il sagrestano); Valentina Belardinelli (nei panni di Rosa, sorella di Filomena); Elena Maurizio (nei panni di Filomena, sorella di Rosa) e la new entry Peppino Nicolucci (nei panni di Don Edoardo il farmacista). La parte tecnica è affidata a Paola Pattaro (per luci e suoni) e a Vincenzina Avella in qualità di direttore di scena.

L’appuntamento

È per sabato 11 novembre alle ore 20.30 e domenica 12 novembre alle 18.30 presso il Teatro San Francesco di Latina. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3280871932.