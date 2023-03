Al teatro D’Annunzio va in scena il musical Gruffalò

Nuovo appuntamento con il teatro per ragazzi al Teatro D’Annunzio di Latina nell’ambito della rassegna Appuntamento per famiglie organizzata dal Comune di Latina e ATCL circuito multidisciplinare del Lazio, in collaborazione con Associazione Teatro Ragazzi di Latina.

Andrà in scena domenica 19 marzo alle ore 18.00 Gruffalò, un musical per tutta la famiglia tratto dall’omonimo libro per ragazzi scritto da Julia Donaldson e illustrato da Axel Sheffler che ha riscosso grande successo in tutto il mondo.

Uno spettacolo interamente realizzato in Italia prodotto dalla Fondazione Aida ets in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, il Teatro Stabile del Veneto e la BSMT – Bernstein School of Musical di Bologna, con il testo di Pino Costalunga e Manuel Renga che cura anche adattamento e regia.

Quattro amici campeggiano in un bosco, la sera si siedono attorno al fuoco per raccontarsi storie di paura, soprattutto quella del topolino affamato che attraversa il bosco per cercare la sua ghianda preferita. Tante saranno le insidie e i pericoli che correrà, soprattutto a causa della volpe, della civetta e della biscia che vogliono mangiarlo. Ma il topolino riuscirà a salvarsi grazie alla sua fantasia e la sua inventiva che lo farà alleare con un temibile mostro: il Gruffalò?

Se esista o meno il Gruffalò si scoprirà vedendo lo spettacolo, ma attraverso musiche e canzoni scritte proprio per lo spettacolo, le divertenti rime del libro e le esilaranti situazioni che vivranno i personaggi bambini e adulti saranno invitati a non dimenticare mai di usare la propria fantasia e l’intelligenza per far sì che un bosco a prima vista spaventoso, diventi un posto accogliente dove divertirsi.

L’appuntamento

È per domenica 19 marzo alle ore 18.00 al Teatro D’Annunzio. Per informazioni e prenotazione è possibile contattare l’Associazione Teatro Ragazzi al numero 3925407500 o all’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e domenica dalle ore 16.