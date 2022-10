Halloween 2022: quattro giorni di festa al centro commerciale Itaca

Anche il Centro Commerciale Itaca di Formia si appresta a festeggiare Halloween e non lo fa con una semplice festa in costume il 31 ottobre ma con un intero fine settimana di eventi per il divertimento di grandi e piccini.

Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre sarà allestito all’interno del centro commerciale il villaggio stregato dove elfi, streghe e mostri allieteranno le giornate e faranno divertire i visitatori più giovani.

Ogni giorno dalle 16 alle 20 tante attività e grande divertimento aspetteranno grandi e piccini che parteciperanno alla festa più “spaventosa” dell’anno.

L’appuntamento

È presso il Centro Commerciale Itaca di Formia dal 29 ottobre al 1 novembre.

Il programma della manifestazione

Sabato 29 ottobre

Artisti di Strada

Domenica 30 ottobre

spettacolo di magia

Lunedì 31 ottobre

Circus Party con mostruose sfilate e truccabimbi

Martedì 1 novembre

trucca bimbi e grande spettacolo di magia