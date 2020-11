Haydn e Boccherini, la sfida infinita: appuntamento on line con il Festival Pontino di musica

In questo anno così complesso e diverso da tutti gli altri, la 56° edizione del Festival Pontino di musica prosegue con i suoi appuntamenti on line, in attesa di poter riprendere in serenità ogni attività in presenza.

Sabato 28 novembre alle ore 17.30 si potrà assistere alla diretta streaming sul canale Youtube della Fondazione Campus Internazionale di Musica l’Ensemble Apollon nel concerto “Haydn e Boccherini, la sfida infinita!”

Come si legge in una nota degli organizzatori “Il concerto accosta due giganti del periodo classico: il lucchese Luigi Boccherini e l'austriaco Franz Joseph Haydn. Dopo aver composto una prima raccolta di Quartetti nel 1761, Boccherini aspetta ben 8 anni per dare alle stampe un'altra Opera con un organico simile, ma questo lungo periodo non trascorre invano: è evidente la maggior maturità del 26enne compositore, passato attraverso molteplici esperienze musicali un po’ in tutta Europa (Vienna e Parigi, soprattutto). Pur mantenendo la tradizionale forma in tre movimenti, il Quartetto boccheriniano si distingue, qui, per una sempre maggiore libertà formale (si veda l'inizio del Re Maggiore, dove il "vero" primo tema compare alla sedicesima battuta!) e per un'inesauribile vena melodica. Notevoli anche gli ultimi movimenti, con il drammatico arpeggio ascendente e trillato del Quartetto in do minore; e il particolare Minuetto in Rondò dell’Op.8 n°1, con la sua parte centrale caleidoscopicamente modulante.

Discorso diverso per Haydn, che ha già 39 anni quando affronta la sua seconda prova in campo quartettistico: compositore di corte presso gli Esterházy, grazie all’Orchestra del Conte Nicola può sperimentare, in lungo e in largo, tutte le novità timbriche e ritmiche che lo ispirano; troviamo così, nella parte del primo violino, melodiose doppie corde, salti mirabolanti su posizioni inusitate, cadenze di sapore squisitamente operistico; e nell'insieme, ritmi scazonti e ingannevoli (si veda il Minuetto del do minore), brillanti e travolgenti rondeaux finali e festose gighe iniziali (nel primo tempo del Re Maggiore)”.

L’Ensemble Apollon, formato da Alessandro Buccarella e Valentina Moriggi al violino, Adelaide Pizzi alla viola e Fabrizia Pandimiglio, al violoncello, si esibirà dalla sala Goffredo Petrassi del Campus Internazionale di Musica di Latina.

Il programma del concerto:

L. Boccherini, Quartetto in do min. op.8 n. 2

F. J. Haydn, Quartetto in do min. op. 17 n. 4

F. J. Haydn, Quartetto in re magg. op. 17 n.6

L. Boccherini, Quartetto in re magg. op. 8 n. 1

